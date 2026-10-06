Enflasyon sonrası piyasada yeni denge arayışı: TCMB, Borsa ve fon krizi

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Piyasalarda Açılışa Doğru’da Dr. Nuri Sevgen ve Hakan Güldağ, Eylül enflasyonunun yüzde 30’un altına gerilemesinin ardından TCMB’nin faiz indirimi ihtimalini, Borsa İstanbul’daki tepki yükselişini, fon krizinin yarattığı güven sorununu ve küresel piyasalardaki faiz baskısını değerlendirdi.

Programda, enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin özellikle bankacılık hisselerinde güçlü alımları beraberinde getirdiği belirtildi. Nuri Sevgen, piyasada 22 Ekim’deki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklentisinin güçlendiğini söyledi. nuri ses

TCMB’de 100-150 baz puan indirimi gündemde

Sevgen, Anadolu Yatırım’ın yıl sonu politika faizi beklentisinin yüzde 35,5 olduğunu belirterek, bu seviyenin toplamda yaklaşık 150 baz puanlık indirim anlamına geldiğini ifade etti.

Piyasada 100 baz puanlık adımların da konuşulduğunu söyleyen Sevgen, küresel tahvil faizleri, petrol fiyatları ve fon krizinin seyri nedeniyle kararın henüz kesinleşmiş sayılamayacağını vurguladı.

BIST 100’de 12.600 direnç

Borsa İstanbul’da enflasyon verisinin ardından başlayan tepki hareketini değerlendiren Sevgen, BIST 100’ün 12 bin seviyesinden başlayan yükselişini sürdürdüğünü ve endekste 12.600 civarının direnç bölgesi olarak öne çıktığını söyledi.

Ancak işlem hacimlerindeki belirgin düşüşe dikkat çekerek, endeksteki pozitif görünümün ağırlıklı olarak bankacılık hisseleri tarafından taşındığını belirtti.

Endeks yükseldi, piyasanın tamamı yükselmedi

Sevgen, BIST 100’de yükseliş görülmesine rağmen BIST Tüm Endeksi ve halka arz endeksinin aynı performansı göstermediğini söyledi.

Bu nedenle yalnızca ana endekse bakarak piyasada genel bir toparlanmadan söz etmenin erken olduğunu belirten Sevgen, özellikle işlem hacimlerindeki sert daralmanın dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Fon krizinde ana sorun: Güven

Programın en önemli başlıklarından biri yine fon krizi oldu.

Sevgen, tasfiye kapsamındaki 131 fonla ilgili bilgi kirliliğinin piyasadaki belirsizliği artırdığını söyledi. Resmi ve ayrıntılı bilgi akışının yeterli olmamasının yatırımcıları sosyal medyadaki söylentilere yönelttiğini belirtti.

Sevgen, fon krizindeki temel problemi tek kelimeyle “güven” olarak tanımladı. Farklı kurum ve kaynaklardan gelen açıklamaların birbiriyle örtüşmemesinin yatırımcı güvenini daha da zayıflattığını ifade etti.

“Dipten döndük demek için erken”

Fon krizinin ardından Borsa İstanbul’da dip seviyelerin görülüp görülmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Sevgen, kısa vadede net bir dönüş sinyali olmadığını söyledi.

Pek çok kaliteli şirketin defter değerinin altında veya çok düşük çarpanlarla işlem gördüğünü belirten Sevgen, buna rağmen “ucuz” olmanın kısa vadede yükseliş garantisi olmadığını vurguladı.

Sevgen, uzun vadeli yatırımcı açısından BIST 30, BIST 100 ve bazı endeks dışı şirketlerde değer fırsatları oluştuğunu ancak bu ucuzluğun ne kadar süreceğinin öngörülemediğini söyledi.

Euro/dolar 1,11’e kadar geriledi

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve eurodaki sert değer kaybı da programda değerlendirildi.

Sevgen, dolar endeksindeki yükselişin yalnızca “dolar güçlü” hikayesiyle açıklanamayacağını, özellikle ABD tahvillerinden çıkışların dolar talebini artırdığını söyledi.

Euro/dolar paritesinin 1,16 seviyesinden 1,11’e kadar gerilediğini belirten Sevgen, bu hareketin önemli bölümünün finansal portföy değişimlerinden kaynaklandığını ifade etti.

ABD 10 yıllıklarında 2008 öncesi seviyeler

Sevgen’in dikkat çektiği en önemli küresel risklerden biri ABD tahvil faizleri oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,32 seviyesine çıkarak 2008 krizi öncesindeki zirvelere yaklaştığını belirten Sevgen, bu yükselişin küresel finansal sistem açısından ciddi bir risk sinyali olduğunu söyledi.

Sevgen, yüksek tahvil faizlerinin küresel ölçekte bir finansal borç krizine dönüşme ihtimalini yakından takip ettiğini ifade etti.

Altında 4.000 dolar riski

Altın piyasasını değerlendiren Sevgen, dolardaki güçlenmenin değerli metalleri baskıladığını söyledi.

Altının yaklaşık 4.100 dolar seviyesinde tutunmaya çalıştığını belirten Sevgen, bu seviyenin kırılması halinde 3.900-4.000 dolar bandına doğru geri çekilme ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Uzun vadede altını olumlu değerlendirmeye devam ettiğini belirten Sevgen, kısa vadede ise henüz yeni bir yükseliş trendi görmediğini söyledi.

Yabancı yatırımcı neden temkinli?

Sevgen, yabancı yatırımcı açısından Türkiye’deki temel risklerden birinin Türk lirasının değer seviyesi ve olası kur hareketi olduğunu söyledi.

Yüksek TL faizinin carry trade açısından cazip görünmesine rağmen ani bir kur hareketi riskinin yabancı yatırımcıyı temkinli tuttuğunu belirten Sevgen, fon krizinin de bu risk algısına eklendiğini ifade etti.

MSCI’nin ilerleyen dönemde yapacağı değerlendirmelerin yabancı yatırımcı davranışı açısından önemli olacağını da vurguladı.

Petrolde 97 dolar kritik eşik

Petrol fiyatlarının 100 dolar civarında seyrettiğini belirten Sevgen, teknik görünümde 97 doların kritik destek olduğunu söyledi.

Petrolün 97 doların altına gerilemesi halinde piyasalardaki risk algısının bir miktar azalabileceğini, buna karşılık bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece enerji kaynaklı risklerin devam edeceğini ifade etti.

3 Kasım öncesi volatilite uyarısı

Programın sonunda ABD seçimleri öncesinde piyasalarda volatilitenin artabileceği değerlendirildi.

Sevgen, 3 Kasım’a yaklaşıldıkça petrol, endeksler ve döviz piyasalarında sert fiyat hareketleri görülebileceğini söyledi. Yatırımcıların bu dönemde portföylerini risk yönetimi araçlarıyla korumalarının önem taşıdığını belirtti.