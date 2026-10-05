Enflasyon yüzde 30’un altına indi: Şimdi gözler TCMB ve hanehalkında

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Paranın İzinde’de açıklanan Eylül enflasyonu, üretici fiyatlarındaki seyir, TCMB’nin faiz indirimi alanı ve hanehalkının yaşadığı gerçek enflasyon ele alındı. Doç. Dr. Hakan Bektaş, yıllık enflasyonun yüzde 29,73’e gerilemesinin olumlu olduğunu ancak konut, ulaştırma, üretici maliyetleri ve beklentiler tarafındaki baskının sürdüğünü söyledi.

Paranın İzinde’de Süheyla Yılmaz ve Doç. Dr. Hakan Bektaş, TÜİK’in açıkladığı Eylül enflasyon verisini canlı yayında değerlendirdi. Programda yalnızca manşet enflasyon değil; kira, gıda, ulaştırma, üretici fiyatları, faiz politikası, beklentiler ve iş gücü piyasası da geniş bir çerçevede ele alındı.

Eylül enflasyonu yüzde 1,84



TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları Eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73’e gerileyerek uzun bir aranın ardından yüzde 30’un altına indi.

Yılbaşından bu yana enflasyon yüzde 24,32 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,49 seviyesinde gerçekleşti.

Ana harcama gruplarında yıllık artış gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,62, ulaştırmada yüzde 35,10, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yaklaşık yüzde 40 oldu.

Enflasyon düştü ama hayat ucuzlamadı



Hakan Bektaş, enflasyonun artış hızındaki yavaşlamanın fiyatların gerilediği anlamına gelmediğine dikkat çekti. Özellikle konut harcamalarındaki yıllık artışın yüzde 40 civarında kalmasının hanehalkı üzerindeki baskının devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Gıda enflasyonunun manşet enflasyonun altına gerilemesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Bektaş, bunun sürdürülebilirliğinin küresel gıda fiyatları, iklim koşulları ve jeopolitik risklere bağlı olduğunu ifade etti.

174 grubun 133’ünde fiyatlar arttı



Programda TÜFE kapsamındaki 174 alt ürün grubunun 133’ünde fiyat artışı, 35’inde düşüş, 6’sında ise değişim olmadığı belirtildi.

Konut ve ulaştırmanın tüketicinin bütçesindeki baskısını sürdürdüğü, dezenflasyon sürecine rağmen fiyat seviyelerindeki yüksekliğin günlük hayatta hissedilmeye devam ettiği değerlendirildi.

Üretici enflasyonu tüketiciye yansıyabilir



Yurt içi üretici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 2,07, yıllık ise yüzde 27,38 arttı. İmalat ürünlerinde yıllık artış yüzde 29, enerjide ise yüzde 31 seviyesinde gerçekleşti.

Bektaş, üretici maliyetlerindeki artışın bir süre sonra tüketici fiyatlarına yansıyabileceğini söyledi. Reel sektörde firmaların zayıflayan talep nedeniyle maliyetlerin tamamını fiyatlara yansıtmakta zorlandığını, hizmet sektöründe ise maliyet geçişkenliğinin daha hızlı gerçekleştiğini belirtti.

TCMB’ye faiz indirimi için alan açıldı mı?



Yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına inmesinin ardından TCMB’nin faiz politikası da programın ana başlıklarından biri oldu.

Bektaş, yıllık enflasyon ile politika faizi arasındaki farkın Merkez Bankası’na teorik olarak faiz indirimi için alan açabileceğini söyledi. Ancak küresel tahvil faizleri, enerji fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve risk primleri nedeniyle kararların temkinli alınması gerektiğini vurguladı.

Bektaş, “tek bir veriye bakarak” faiz indirimi ya da artırımı kararı verilmesinin yanıltıcı olacağını, asıl belirleyici unsurun enflasyon eğilimi ve farklı senaryoların birlikte değerlendirilmesi olduğunu söyledi.

Hanehalkı yüzde 45,6 enflasyon bekliyor



Programda dikkat çeken başlıklardan biri de farklı kesimlerin enflasyon beklentileri arasındaki büyük fark oldu.

Eylül 2026 itibarıyla 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 23,7, reel sektörde yüzde 32,5, hanehalkında ise yüzde 45,6 seviyesinde bulunuyor.

Bektaş’a göre piyasa katılımcıları Merkez Bankası’nın politikalarını ve gelecekteki makroekonomik görünümü fiyatlarken, hanehalkı beklentilerini market, kira, eğitim ve servis ücretleri gibi doğrudan yaşadığı fiyat değişimleri üzerinden oluşturuyor.

“Vatandaşın hissettiği enflasyon yüzde 29 olmayabilir”



Bektaş, TÜFE’deki harcama ağırlıkları ile her hanenin gerçek bütçesinin aynı olmadığını vurguladı.

Konutun TÜFE sepetindeki ağırlığı yaklaşık yüzde 11 iken, birçok hanenin bütçesinde kira ve konut harcamalarının çok daha yüksek paya sahip olabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle vatandaşın hissettiği enflasyonun açıklanan yüzde 29,73’lük yıllık orandan daha yüksek olabileceğini söyledi.

Kira artış oranı yüzde 31,49



Eylül verilerinin ardından 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranının da yaklaşık yüzde 31,49 seviyesinde oluştuğu belirtildi.

Programda memur ve emeklilerin üç aylık enflasyon farkının da yaklaşık yüzde 5 seviyesinde oluştuğu aktarıldı.

Gençlerde iş gücü sorunu büyüyor



Yayının ikinci önemli eksenini iş gücü piyasası ve gençlerin istihdama katılımı oluşturdu.

Bektaş, ne eğitimde ne istihdamda ne de mesleki eğitimde bulunan 15-24 yaş grubunda erkeklerin oranının yaklaşık yüzde 16,23, kadınların oranının ise yüzde 31,71 olduğunu söyledi.

Bu farkın yalnızca işsizlik rakamlarıyla açıklanamayacağını belirten Bektaş, eğitim ile iş piyasası arasındaki uyumsuzluk, beceri setleri, ücret beklentileri, cinsiyet ve yaşanılan bölgenin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitim artık iyi işi garanti etmiyor



Bektaş, geçmişte “iyi eğitim → iyi iş → ev ve araba sahibi olma → emeklilik” şeklinde işleyen sosyal mobilite modelinin artık zayıfladığını söyledi.

Üniversite mezunlarının iş bulamaması, nitelik uyuşmazlığı, düşük ücretler ve emeklilikte gelir kaybı nedeniyle insanların çalışma yaşamında daha uzun süre kalmak zorunda olduğunu belirtti.

Gelir yetmeyince riskli yatırımlara yönelim artıyor



Programda yüksek enflasyon ve gelir yetersizliğinin finansal davranışlar üzerindeki etkisi de tartışıldı.

Süheyla Yılmaz, gelirinin ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünen bireylerin “üç kuruşu beş kuruş yapma” arayışıyla daha riskli finansal araçlara yöneldiğine dikkat çekti. Bektaş da eğitim ve istihdamdan başlayan sorunların tasarruf davranışına ve yatırım kararlarına kadar uzanan geniş bir zincir oluşturduğunu belirtti.

Bektaş’a göre artık çalışırken tasarruf edebilmek bile birçok kişi için zorlaşırken, geçmişte sıradan kabul edilen bazı harcamalar lüks haline geldi. Bu durumun bireyleri daha yüksek riskli yatırım araçlarına yöneltebildiğini söyledi.