Fon belirsizliği, borsada satış baskısı ve emtialarda kritik seviyeler

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Piyasalarda Açılışa Doğru programında fon tasfiye sürecindeki soru işaretleri, Borsa İstanbul'da düşen işlem hacmi, yabancı yatırımcı hareketleri, Fed'in faiz politikası, altın ve gümüşte teknik seviyeler ile petrol fiyatlarını etkileyen jeopolitik riskler öne çıktı.

Fon tasfiyesinde belirsizlik sürüyor

Fon tasfiye sürecine ilişkin yapılan siyasi açıklamaların olumlu bir adım olduğu belirtilirken, yatırımcıların kafasında hâlâ çok sayıda soru işareti bulunduğu vurgulandı.

Özellikle 1 milyon liraya kadar yapılacak ödemelerde hangi yöntemin uygulanacağının tam olarak netleşmediğine dikkat çekildi. Yatırımcıya yapılan ödeme ile fonun tasfiye sonrası gerçek değeri arasında fark oluşması halinde bunun nasıl ele alınacağının açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Her fon için ayrı ayrı 1 milyon liralık limit uygulanacağının netleştiği, bazı fonlarda ödemelerin 8 Ekim itibarıyla başlayacağının açıklandığı hatırlatıldı. Sürecin altı aya kadar uzayabileceği ve yasal düzenleme ihtiyacının sürdüğü ifade edildi.

Borsada satış baskısı ve düşük hacim dikkat çekiyor

Fon krizinin piyasalara yansımasının olumlu olmadığı değerlendirilirken, özellikle yabancı yatırımcıların işlem yaptığı bilinen kurumlarda yoğun satışlar görüldüğü aktarıldı.

Borsa İstanbul'da işlem hacimlerinin 17 Eylül'den bu yana gerilediğine dikkat çekilirken, yatırımcıların mevcut belirsizlik ortamında güçlü şirket hisselerini dahi almakta temkinli davrandığı belirtildi.

BIST 100'de 11.900-12.000 bölgesinin kritik olduğu, yatırımcının önce piyasanın yönünü görmek istediği ve bu nedenle iyi şirketlerde dahi alım iştahının zayıf kaldığı kaydedildi.

Halka arz endeksinde yüzde 50'yi aşan gerileme

Piyasanın genel görünümünün yalnızca BIST 100 üzerinden okunmaması gerektiği belirtilirken, BIST Tüm ve halka arz endekslerindeki sert kayıplara dikkat çekildi.

Halka arz endeksinin 16 Eylül'den bu yana yüzde 50'nin üzerinde gerilediği, BIST 100 içerisindeki daha güçlü ve yabancı yatırımcının pozisyon tuttuğu hisseler nedeniyle ana endeksin görece daha dirençli kaldığı ifade edildi.

Yabancı yatırımcıda tahvil girişi, hissede çıkış ihtimali

Yabancı yatırımcı hareketlerinde tahvil tarafında giriş görülürken, hisse senetlerinde bir miktar çıkış olabileceği değerlendirildi.

Özellikle yabancı yatırımcıların işlem yaptığı bilinen kurumlardaki yoğun satışların dikkat çektiği, bu hareketlerin gelecek haftaki verilerde daha net görülebileceği belirtildi.

Fed'de faiz artışı beklentisi aralığa kaydı

Fed tutanaklarına ilişkin değerlendirmelerde, bankanın faiz artırma eğiliminden vazgeçmediği ancak zamanlamayı gelen verilere bıraktığı belirtildi.

Ekim ayı için faiz artışı ihtimalinin daha önce yüzde 70'lere kadar yükseldiği, son verilerin ardından bu oranın yüzde 20'nin altına indiği aktarıldı. Goldman Sachs'ın da faiz artışı beklentisini aralık ayına kaydırdığı belirtildi.

Fed üyelerinin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışını daha uygun gördüğü, yüksek faiz politikasının enflasyon riskine karşı ihtiyatlı bir yaklaşım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Borsa için 20 bin puan hedefi zora girdi

Yıl başında Borsa İstanbul için dile getirilen 20 bin puan hedefinin, yıl içinde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve fon krizi nedeniyle zora girdiği belirtildi.

Mevcut seviyelere ilişkin değerlendirmelerin yeni bir hedef olmadığı, grafiklerin işaret ettiği potansiyeli yansıttığı ve ekonomik veriler değiştikçe piyasa beklentilerinin de değişebileceği vurgulandı.

Altında 4 bin 100 dolar kritik

Ons altında 4 bin 100 dolar seviyesinin kritik olduğu belirtildi. Altının bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece görünümün olumlu olduğu, aşağı kırılması halinde 3 bin 900-4 bin dolar bandına doğru geri çekilme potansiyeli oluşabileceği ifade edildi.

Altının döviz riskine karşı koruma sağlaması ve uzun vadeli hikayesinin devam etmesi nedeniyle biriktirme amacıyla değerlendirilebilecek bir enstrüman olduğu da belirtildi.

Gümüşte 55 dolar riski

Gümüşte teknik görünümün altına göre daha zayıf olduğu, 60 dolar seviyesinin aşağı kırıldığı belirtildi.

58-59 dolar bölgesinin yeni destek olarak öne çıktığı, bu seviyenin de aşağı geçilmesi halinde 55 dolara kadar geri çekilme potansiyeli bulunduğu ifade edildi.

Gümüşün hem altın fiyatlarına hem de elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi sektörlerden gelen endüstriyel talebe duyarlı olduğu vurgulandı.

Petrolde 110 dolar ihtimali masada

Petrol fiyatlarında jeopolitik risklerin etkili olmaya devam ettiği, fiyatların 100 dolar civarında tutunmaya çalıştığı belirtildi.

Petrolün 97 doların altına inmediği sürece 110 dolara doğru yeni bir hareket potansiyelinin bulunduğu ifade edilirken, İran çevresindeki askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik risklerin fiyatlarda ani sıçramalara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Hürmüz Boğazı'nı bypass edecek yeni taşıma güzergâhları ve boru hattı projelerinin de gündeme geldiği, krizin petrol fiyatları üzerindeki etkisinin bir süre daha devam edebileceği belirtildi.