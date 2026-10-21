Fon krizinde 10 milyon TL eşiği: İade etmeyene hukuki süreç

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Fon krizinin etkileri yalnızca tasfiye kapsamındaki yatırımcılarla sınırlı kalmıyor. Borsa İstanbul yatırımcıları, üreticiler, sanayiciler ve fonlardan dolaylı olarak etkilenen şirketler de belirsizliğin uzamasından şikâyet ediyor. Borsa İstanbul’da yüzde 3,22’lik bir tepki yükselişi yaşansa da endeksin hâlâ 12 bin puanın altında bulunması, kalıcı toparlanma konusunda temkinli görünümün sürdüğünü gösteriyor.

Fonlarda 10 milyon TL sınırı nasıl uygulanacak?

Yayında aktarılan açıklamaya göre sorunlu fonlarda haksız kazanç sağladığı belirlenen kişiler arasında ilk olarak enflasyondan arındırılmış 10 milyon TL ve üzeri gelir elde edenlere gidilecek.

Bu kişilerden kazançlarının gönüllü olarak iade edilmesi istenecek. İade yapmayanlar hakkında ise hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi.

Ancak 10 milyon TL’lik sabit tutarın hangi ölçüte göre belirlendiği tartışma konusu oldu. Yatırılan paranın büyüklüğünün, elde edilen getiri oranının veya yatırım süresinin dikkate alınıp alınmayacağı henüz net değil.

Yayında, sabit bir rakam yerine yatırım tutarına bağlı oransal bir hesaplama yapılıp yapılmayacağının da açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

Fon krizinde adli soruşturma hangi aşamada?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından fonlarla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği yönünde açıklamalar yapıldığı aktarıldı.

Bununla birlikte sorumlular, yürütülen soruşturmalar ve uygulanan tedbirler konusunda kamuoyuna yansıyan ayrıntıların sınırlı kaldığı belirtildi. Sürecin şu ana kadar daha çok fonların tasfiyesi ve yatırımcıların paralarını geri alabilmesi üzerinden ilerlediği ifade edildi.

Sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durdurulan üç yatırım kuruluşuna ilişkin karar da krizde denetim ve sorumluluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Fon krizi yalnızca 131 fonu mu etkiliyor?

Fon krizinin doğrudan tasfiye kapsamına alınan fonlardan daha geniş bir ekonomik çevreyi etkilediği değerlendirildi.

Fonlara yatırım yapan sanayicilerin yanı sıra talepteki yavaşlama nedeniyle dolaylı biçimde etkilenecek üreticilerin de bulunduğu belirtildi. Fonlarla hiçbir bağlantısı olmayan hisse senedi yatırımcılarının da piyasadaki genel değer kaybı nedeniyle zarar gördüğüne dikkat çekildi.

Özellikle güçlü ve büyük şirketlere yatırım yaptığını düşünen yatırımcıların, fon tasfiyesi kaynaklı satış beklentisi nedeniyle portföylerinde kayıp yaşadığı ifade edildi.

Bazı bankaların yatırım fonları, para piyasası fonları ve serbest fonlara yönelik iletişim çalışmalarını artırdığı; böylece fon piyasasının tamamının sorunlu olmadığı ve bu ürünlerin finansal sistem açısından önemini koruduğu mesajını vermeye çalıştığı belirtildi.

Borsa İstanbul’daki yüzde 3,22’lik yükseliş dönüş sinyali mi?

Borsa İstanbul’da yaşanan yüzde 3,22’lik yükseliş, önceki sert satışların ardından kısa vadeli bir tepki olarak değerlendirildi.

Endeksin hâlâ 12 bin puanın altında bulunması nedeniyle güçlü ve kalıcı bir dönüşten söz etmek için erken olduğu belirtildi. Fon krizinin çözümü, tasfiye satışlarının netleşmesi ve yatırımcı güveninin yeniden kurulması borsadaki toparlanmanın temel şartları olarak gösterildi.

Yayın sonunda yapılan ankette katılımcıların yüzde 45’i hisse yatırımı bulunmadığını, yüzde 29’u portföyündeki hisse ağırlığını azalttığını söyledi. Ağırlığını artıranların oranı yüzde 24, ilk kez hisse alanların oranı ise yalnızca yüzde 2 oldu. Sonuçlar, yatırımcıların önemli bölümünün temkinli kaldığını gösterdi.

Sanayi hisselerinde kayıp yüzde 30’a yaklaştı

Fon krizinin başladığı dönemden itibaren BIST 100’ün yüzde 21, BIST 50’nin yüzde 19 ve BIST 30’un yüzde 17,5 değer kaybettiği aktarıldı.

En sert düşüş ise sanayi hisselerinde görüldü. Sanayi endeksindeki kaybın yüzde 28,75’e ulaştığı, başka bir ifadeyle 100 TL değerindeki bir portföyün yaklaşık 70 TL’ye gerilediği belirtildi.

Bu kaybın şirketlerin yatırım ve işletme sermayesi için borsadan kaynak bulmasını da zorlaştırdığı vurgulandı. Şirketlerin yeni kaynak aramak yerine mevcut varlıklarını korumaya ve nakde ulaşmaya çalıştığı ifade edildi.

Fon tasfiyesinde kamu kaynağı kullanılacak mı?

Ekonomi yönetimi, fon tasfiyesinde kamu kaynağı kullanılmayacağını birçok kez açıkladı.

Ancak fon portföylerindeki varlıkların değer kaybetmesi, tasfiye sonunda yatırımcıların ana paralarının ne kadarının karşılanabileceği sorusunu gündemde tutuyor.

Fon krizinin en önemli etkilerinden birinin de sermaye piyasalarına duyulan güvenin zedelenmesi olduğu belirtildi. Özellikle yabancı yatırımcı açısından hukuki süreç, tasfiye yöntemi ve ödeme takviminin açık biçimde ortaya konulmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Yatırımcılara yapılacağı belirtilen 1 milyon TL’ye kadar ödemelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin belirsizliğin de sürdüğü kaydedildi. Hangi yatırımcının ne kadar ödeme alacağı ve kazançların hesaplamaya nasıl dahil edileceği konusunda daha net bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu belirtildi.

Faiz giderleri tarımsal desteğin yaklaşık 20 katı

Ocak-eylül dönemindeki faiz giderlerinin, tarımsal destekleme harcamalarının yaklaşık 20 katına ve yatırım harcamalarının yaklaşık dört katına ulaştığı aktarıldı.

Aynı dönemde tarımsal desteklere 114,7 milyar TL, yatırımlara ise 583,4 milyar TL ayrıldığı belirtildi.

Bu görünüm, bütçe kaynaklarının üretim, tarım ve yatırımlardan çok borçlanma maliyetlerine yöneldiği tartışmasını güçlendirdi.

2027 bütçesinde faize 3 trilyon 975 milyar TL

2027 bütçesinde giderlerin yüzde 20’den fazlasının personel harcamalarına, yüzde 14-15’inin faiz giderlerine ve yüzde 40’tan fazlasının transfer harcamalarına ayrıldığı belirtildi.

Faiz giderleri için öngörülen tutarın 3 trilyon 975 milyar TL olduğu ve bu rakamın eğitim ile sağlık harcamalarını geçtiği aktarıldı.

Borçlanma vadelerinin kısalırken borç tutarlarının yükseldiğine dikkat çekildi. Sekiz aylık dönemde yaklaşık 70 borçlanma ihalesi gerçekleştirildiği ve 10 farklı borçlanma aracının kullanıldığı ifade edildi.

Kamu yatırımları 2027’de artabilir

Bütçedeki yedek ödenekler arasında yaklaşık 500-515 milyar TL büyüklüğünde bir kaynak bulunduğu ve bu tutarın kamu yatırımlarında kullanılabileceği değerlendirildi.

2026’da dezenflasyon programı kapsamında kamu yatırımlarında frene basıldığı, 2027’de ise siyasi takvimin de etkisiyle ulaştırma ve diğer kamu yatırımlarının yeniden hızlanabileceği öngörüldü.

Kamu harcamalarında verimliliğin artırılması, üretime katkı sağlayacak desteklerin öne çıkarılması ve tarım ile ihracata verilen teşviklerin daha seçici biçimde uygulanması gerektiği ifade edildi.

Buna karşılık seçim dönemine kadar kapsamlı bir reform programı beklenmediği, ekonomi politikasında oy maksimizasyonunu önceleyen adımların ağırlık kazanabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Merkez Bankası’ndan kaç baz puan indirim bekleniyor?

Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz kararı için 100 baz puanlık indirim beklentisi paylaşıldı.

Faizin sabit bırakılması gerektiğini savunan görüşlerin de bulunduğu belirtilirken 50 baz puanlık bir indirimin psikolojik ve ekonomik açıdan anlamlı olmayacağı ifade edildi.

Bir başka değerlendirmede ise 100 baz puanın biraz üzerinde, 150 baz puana ulaşabilecek bir indirim ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Bankaların üçüncü çeyrek kârında daralma beklentisi

Bankacılıkta üçüncü çeyrek bilanço döneminin 27 Ekim’de başlaması bekleniyor.

Araştırma raporlarında sektörün net kârının yıllık bazda yüzde 7, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 4 gerileyebileceği tahmin edildi. Takipteki alacaklardaki artış ve düşük kredi büyümesi, bankaların sonuçlarında öne çıkan riskler olarak gösterildi.

Altında 4 bin 100 dolar desteği korunuyor

Altın fiyatlarında 4 bin-4 bin 100 dolar bölgesinin güçlü destek olarak çalıştığı belirtildi.

Merkez bankalarının alımları altını desteklerken yüksek ABD faizleri ve doların güçlü seyri fiyatları baskılayan temel unsurlar olarak gösterildi.

Kısa vadede ons altında 4 bin 500-4 bin 650 dolar bölgesinin yeniden gündeme gelebileceği değerlendirildi. Ons altının 4 bin 500-4 bin 600 dolar aralığına çıkması halinde gram altında 7 bin 200-7 bin 300 TL seviyelerinin görülebileceği ifade edildi.

4 bin 100 doların altında kapanış görülmemesi halinde 4 bin 400-4 bin 500 dolar hedefinin korunabileceği; 4 bin 650 dolara hızlı bir yükseliş yaşanması halinde yeni rekor ihtimalinin doğabileceği belirtildi.

Altında önce 3 bin 500 dolar mı, 5 bin 500 dolar mı?

Orta vadeli değerlendirmede ons altında 3 bin 500 dolar seviyesinin, 5 bin 500 dolarlık yeni rekordan önce görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

Bu ihtimale yüzde 60 ağırlık verilirken, yatırımcıların portföylerinin tamamını tek seferde altına yöneltmek yerine olası düşüşlerde maliyet düşürebilecek nakit bulundurmasının daha dengeli olabileceği belirtildi.

Haziran 2027 sonrasında ise faiz artışı beklentilerinin zayıflaması halinde altında 6 bin-7 bin dolar aralığına uzanan yeni bir yükseliş döneminin oluşabileceği öngörüldü.

Dolar/TL için yıl sonu beklentisi 51-52 lira

Euro/dolar paritesinde 1,09 seviyesinin ilk destek, 1,06’nın ise daha aşağıdaki kritik bölge olduğu belirtildi.

Enerji maliyetleri, enflasyon ve Avrupa’daki sosyal huzursuzluğun euro üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceği değerlendirildi.

Dolar/TL için yıl sonu beklentisinin 51-52 TL, 2027 sonu beklentisinin ise 58-60 TL bandında bulunduğu aktarıldı. Piyasada güçlü bir dolarizasyon eğilimi görülmediği, TL mevduatın yatırımcı açısından cazibesini koruduğu ifade edildi.

Mevduat faizlerinde belirgin düşüş yaşanması halinde paranın bir bölümünün gayrimenkule kayabileceği de değerlendirildi.

Bakırda talep güçlü kalıyor

Bakır piyasasında maden grevlerinin sona ermesiyle arz endişelerinin azaldığı ancak yapay zekâ altyapısı, yenilenebilir enerji ve elektrikli araç yatırımlarından gelen talebin güçlü kaldığı belirtildi.

Bakırda kısa sürede yüzde 50-100 oranında bir yükseliş beklenmediği ancak uzun vadeli ana eğilimin yukarı yönlü olduğu ifade edildi.

Türk sanayisine “ticaret savaşlarına hazırlık” çağrısı

Türkiye’nin döküm sanayisinde güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğu ve Çin rekabetine karşı Avrupa’daki üreticilerle yeni iş birliklerinin gündeme geldiği belirtildi.

Çin’in sübvansiyonlu üretim yapısının küresel sanayi rekabetini değiştirdiğine dikkat çekilirken, Türkiye’nin kamu ve özel sektörün birlikte hazırlayacağı bir ekonomi ve ticaret stratejisine ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan savunma anlaşması Meclis’te

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının TBMM Başkanlığına sunulduğu aktarıldı.

Anlaşmada taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağı belirtilirken ülkelerin “imkânları ölçüsünde” katkı vereceği ifadesinin metinde yer aldığı kaydedildi.