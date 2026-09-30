Fon krizinde güven kaybı büyüyor: Fonlardan 400 milyar TL’nin üzerinde çıkış

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Yatırım fonlarında yaşanan kriz sonrası çıkışlar hızlandı. Onur Duygu, 16 Eylül’den bu yana fonlardan 400 milyar TL’nin üzerinde para çıktığını, bunun yaklaşık 230-240 milyar TL’sinin para piyasası ve serbest para piyasası fonlarından gerçekleştiğini söyledi.

Ekonomi Masası’nda fon piyasasındaki son gelişmeler ve krizin bireysel emeklilik sistemine yansımaları ele alındı. Fon piyasasında yaşanan güven kaybının yalnızca tasfiye kapsamındaki fonlarla sınırlı kalmadığı, yatırımcıların diğer fonlardan da çıkış yaptığı belirtildi.

Ekonomist Onur Duygu, 16 Eylül’den itibaren fonlardan toplam 400 milyar TL’nin üzerinde çıkış yaşandığını söyledi. Duygu, bu tutarın yaklaşık 230-240 milyar TL’sinin para piyasası ve serbest para piyasası fonlarından çıktığını belirtti. Yatırımcıların, diğer fonlarda da benzer sorunlar yaşanabileceği endişesiyle satışa yöneldiğini ifade etti.

BES fonlarında 6,67 milyar TL çıkış



Yayında Ekonomi Gazetesi’nin hesaplamaları da paylaşıldı. Buna göre 11-29 Eylül döneminde bireysel emeklilik fon alım-satım platformuna açık 311 BES fonundan 6,67 milyar TL net nakit çıkışı gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy büyüklüğü de 74,1 milyar TL azalarak 1 trilyon 821,6 milyar TL’ye geriledi.

Duygu, mevcut tablonun BES genelinde bir kriz olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Tasfiye kapsamındaki fonlara yatırım yapan bir BES fonunda yüzde 30’un üzerinde negatif getiri görüldüğünü belirten Duygu, söz konusu fonun BES sistemi içindeki payının sınırlı olduğuna dikkat çekti.

“Önce yangını söndürmek lazım”



Fon piyasasında güvenin yeniden sağlanması için tasfiye kapsamı dışında kalan ve ödeme yapabilecek durumda olan fonların hızla açılması gerektiğini belirten Duygu, özellikle para piyasası fonlarında nakde dönüşün hızlandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Duygu, “Önce yangını söndürmek lazım” değerlendirmesinde bulunarak, ödeme yapılabilecek fonlardan yatırımcıya hızlı biçimde para aktarılmasının piyasadaki güven kaybını sınırlayabileceğini ifade etti.