Fon krizinde güven sorunu derinleşiyor, faiz indirimi ve petrol riski gündemde

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Fon krizinin siyasi ve ekonomik etkileri, sermaye piyasalarında güven kaybı, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimali ve yüksek petrol fiyatlarının ekonomiye etkisi Ekonomi Masası'nda değerlendirildi. Programda fon ödemelerinin başlamasına rağmen büyük fonlara ilişkin belirsizliklerin sürdüğü, güven kaybının ise finansal sistemin daha geniş kesimlerine yayılabileceği vurgulandı.

Fon krizi siyasetin ana gündemlerinden biri oldu

Ankara'daki gelişmeleri aktaran Maruf Buzcugil, fon krizinin siyasetin gündemine hızla girdiğini belirtti. İktidar ve muhalefet cephesinde yeni açıklamalar gelirken, fonda yer alan isimlerin açıklanması ve Meclis'te araştırma komisyonu kurulması taleplerinin öne çıktığı aktarıldı.

Küçük yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yeni düzenlemelerin gündemde olduğu belirtilirken, fonlarla ilişkili siyasi isimlere yönelik iddiaların da tartışmaları büyüttüğü ifade edildi.

“Asıl mesele fon krizi değil, güven krizi”

Programda fon krizinin finansal büyüklüğünden daha önemli sorunun güven kaybı olduğu vurgulandı.

Şeref Oğuz, yaşananların yalnızca fon yatırımcılarını değil, bankacılık sistemi ve sermaye piyasalarının tamamına yönelik algıyı etkilediğini belirterek, “Asıl hikaye buradaki kriz, fon krizi değil, güven krizi” değerlendirmesinde bulundu.

Fon kelimesinin geçtiği yatırım araçlarına karşı dahi soru işaretlerinin oluşmaya başladığını belirten Oğuz, güvenin uzun yıllarda oluştuğunu ancak kısa sürede kaybedilebildiğine dikkat çekti.

İlk ödemeler başladı, büyük fonlarda belirsizlik sürüyor

A1 Kapital, Buhur ve Parvus'a ait 17 fondaki yaklaşık 43 bin yatırımcıya ilk ödemelerin yapılmaya başlandığı aktarıldı.

Bununla birlikte olağanüstü tasfiye ve ara ödeme bekleyen yatırımcılar açısından sürecin henüz netleşmediği, Meclis'ten çıkması beklenen yasal düzenlemenin önemli olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Kamil Yılmaz da küçük ve görece sorunsuz fonlarda ödemelerin başlamasını olumlu bulmakla birlikte, büyük fonların geleceğine ilişkin yeterli açıklama yapılmadığını söyledi.

SPK ve denetim mekanizmaları tartışılıyor

Programın ana tartışma başlıklarından biri de denetim oldu. Yaşanan sürecin ardından SPK'nın yalnızca kriz çıktıktan sonra müdahale eden bir kurum görüntüsü vermemesi gerektiği vurgulandı.

Şeref Oğuz, “Güven ama denetle” yaklaşımının önemine dikkat çekerek, denetimsiz yapıların zamanla çürümeye açık hale geldiğini söyledi. Fon krizinden 2001 bankacılık krizinde olduğu gibi kalıcı dersler çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Fon krizinde bulaşma riski uyarısı

Kamil Yılmaz, fon krizinin yalnızca sorunlu fonlarla sınırlı tutulamayacağını belirterek finansal sistemde “bulaşma etkisi” riskine dikkat çekti.

Sorunlu fonların yatırım yaptığı hisselerin borsayı aşağı çektiğini belirten Yılmaz, bazı portföy şirketlerinin çıkardığı özel sektör tahvillerinde de ödeme sorunları yaşanabileceğini ve bunun başka piyasalara sıçrayabileceğini söyledi.

Bankaların yönettiği fonların görece daha az etkilenmesine rağmen bağımsız portföy şirketlerinin yönettiği fonlarda daha fazla çıkış yaşandığını belirten Yılmaz, piyasanın güven kazanması için düzenleyici kurumların daha sık ve şeffaf bilgi paylaşması gerektiğini ifade etti.

Küçük yatırımcıda servet kaybı, borsada baskı

Yılmaz, fon krizinin küçük yatırımcı açısından ciddi bir servet kaybına dönüştüğünü söyledi.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların girdiği birçok hissede sert düşüşler yaşandığını belirten Yılmaz, 2001 sonrası oluşturulan güçlü düzenleyici yapıya rağmen bugün yeniden benzer bir güven krizi yaşanmasının sistemin yeniden gözden geçirilmesini gerektirdiğini vurguladı.

Sorumluların elde ettiği haksız kazançlara el konulması ve sürecin şeffaf yürütülmesinin güvenin yeniden tesisi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Merkez Bankası için 100 baz puanlık indirim alanı

Faiz görünümünü değerlendiren Kamil Yılmaz, ekonomideki soğumanın Merkez Bankası'na faiz indirimi için alan açtığını söyledi.

Yılmaz, 100 baz puanlık indirimin mümkün olduğunu ancak 200 baz puan veya daha yüksek bir indirimin mevcut güven sorunları nedeniyle risk oluşturabileceğini belirtti.

Hızlı faiz indiriminin TL'den dövize yönelimi artırabileceğine dikkat çeken Yılmaz, yıl sonuna kadar ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık iki indirim beklentisini koruduğunu söyledi.

İç talepte soğuma belirginleşiyor

İç talepteki yavaşlamanın fon krizinden önce başladığını belirten Yılmaz, sanayi sektöründeki zayıflamanın daha sonra hizmet ve perakende sektörlerine yayıldığını söyledi.

Yüksek faizler, turizm sezonunun beklentileri karşılamaması ve altın fiyatlarındaki gerilemenin oluşturduğu servet etkisinin harcamaları baskıladığını belirten Yılmaz, fon krizinin de bu eğilimi güçlendirmesinin beklendiğini ifade etti.

Petrol 102 dolara geriledi ancak risk sürüyor

Programda küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki son hareket de ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağı yönündeki açıklamasının ardından Brent petrolün 102 dolar seviyesine gerilediği belirtildi.

Kamil Yılmaz ise bunun yalnızca daha kötü senaryoların şimdilik ötelenmesi anlamına geldiğini söyledi. Petrolün 100 doların üzerinde kalmasının Türkiye ekonomisi açısından baskı yaratmaya devam edeceğini ifade eden Yılmaz, jeopolitik sorunlar çözülmeden petrol fiyatlarının eski düşük seviyelerine dönmesinin zor olduğunu belirtti.

Yılmaz, jeopolitik risklerin yeniden artması halinde petrol fiyatlarında 120-140 dolar seviyelerinin dahi yeniden gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Enerji piyasalarında yüksek fiyat dönemi uzayabilir

Şeref Oğuz da petrol fiyatlarında eski denge seviyelerinin değiştiğine dikkat çekerek geçmişte 65-80 dolar aralığında düşünülen sürdürülebilir fiyatın artık 100 dolar ve üzerindeki seviyelerde tartışılmaya başlandığını söyledi.

Programda, Rusya-Ukrayna savaşı, İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin enerji piyasalarındaki belirsizliği uzun süre devam ettirebileceği değerlendirildi.