Fon krizinde yeni aşama: 10 maddelik teklif, tasfiye takvimi ve büyümeye etkisi

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Ekonomi Masası’nda 131 fonun tasfiye süreci, yatırımcı ödemelerine ilişkin hazırlanan yeni yasal düzenleme, Merkez Bankası’nın likidite politikası, fonların nakde dönüşüm kapasitesi ve krizin iç talep ile büyümeye olası etkileri ele alındı. Programda ayrıca altın, petrol, kur politikası ve küresel tahvil faizleri değerlendirildi.

Programda Hakan Güldağ ve Şenay Zeren’e Ekonomi Gazetesi Ankara Muhabiri Mehmet Kaya, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler eşlik etti.

Gözler MSCI’nin Kasım değerlendirmesinde

Programın açılışında fon krizinin yalnızca bugünkü tasfiye süreciyle sınırlı olmadığı, Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası yatırımcı nezdindeki görünümünü de etkileyebileceği vurgulandı.

MSCI’nin Kasım başındaki değerlendirmesinin kritik olduğu belirtilirken, yeterli şeffaflık ve güven sağlanamaması halinde sermaye piyasalarının yanı sıra Türkiye’nin dış finansman koşullarının da olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi.

Buna karşılık yatırım fonlarının tamamen sorunlu bir araç gibi görülmemesi gerektiği, esas ihtiyacın güçlü denetim, şeffaflık ve yatırımcı güvenini yeniden tesis edecek bir piyasa yapısı olduğu ifade edildi.

Fon krizi için 10 maddelik kanun teklifi hazırlanıyor

Ankara gündemini aktaran Mehmet Kaya, fon krizinden etkilenen yatırımcıların alacaklarının ödenmesi ve fonların tasfiyesiyle ilgili 10 maddelik bir kanun teklifinin TBMM’ye sunulmasının planlandığını söyledi.

Kaya, hazırlanan düzenlemede kademeli ödemelerin ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin çerçevesinin netleştirilmesinin hedeflendiğini aktardı. Fon krizinin hem ekonomik hem de siyasi açıdan Ankara’nın ana gündemlerinden biri haline geldiğini belirtti.

1 milyon TL’ye kadar ödeme için yeni düzenleme

Mehmet Kaya’nın aktardığı bilgilere göre taslakta, yaklaşık 350 bin yatırımcıyı ilgilendiren 1 milyon TL’ye kadar ödeme mekanizmasının yanı sıra bu tutara enflasyon kadar faiz eklenmesi gibi düzenlemelerin de yer aldığı ifade edildi.

Programda bu başlığın henüz yasalaşmış bir düzenleme olmadığı, siyasi ve teknik sürecin devam ettiği de özellikle vurgulandı.

“Prensip olarak kamu kaynağı kullanılmayacak”

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumu da programda değerlendirildi.

Mehmet Kaya, fon krizinin çözümünde prensip olarak kamu kaynağı kullanılmaması yaklaşımının korunduğunu aktardı. Buna karşılık Merkez Bankası’nın finansal istikrarın korunması ve bankacılık sisteminin ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanması konusunda aktif rol üstlendiğini belirtti.

Karahan’ın fonlardan çıkan paranın mevduata yönelmesinin finansal istikrar açısından riskleri sınırladığı yönündeki değerlendirmesi de yayında öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Fon krizi iç talebi sert biçimde etkiliyor

Programın haber akışında Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe’nin, fon krizinin ardından son 2-3 haftada iç talepte belirgin bir daralma gözlendiğine ilişkin açıklaması aktarıldı.

Bu konu daha sonra Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler ile detaylı biçimde değerlendirildi.

Tasfiye kapsamındaki fonlar 1,47 trilyon TL’den 756 milyar TL’ye indi

Gönençler, tasfiye kararı alınan ve alım satıma kapatılan fonların toplam portföy büyüklüğünün 31 Ağustos’ta 1,47 trilyon TL seviyesindeyken 30 Eylül itibarıyla 756 milyar TL’ye gerilediğini söyledi.

Hazırlanan analizde, fonların portföylerindeki düşük likiditeli hisse senetleri ve özel sektör tahvilleri incelenerek tasfiye sürecinin ne kadar uzayabileceğine yönelik farklı senaryolar oluşturuldu.

Fonlarda düşük likiditeli varlık oranı yüzde 58,6’ya çıkıyor

Gönençler, tüm tasfiye fonları birlikte değerlendirildiğinde düşük likiditeli varlıkların oranının yüzde 58,6’ya kadar çıktığını belirtti.

Ancak toplam büyüklüğün büyük bölümünü oluşturan birkaç fon dışarıda bırakıldığında bu oranın yüzde 23 seviyesine gerilediğini söyledi.

Bu nedenle tasfiye sürecinin her fon için aynı hızda ilerlemeyeceğini, bazı fonlarda kayıpların ve nakde dönüşüm süresinin çok daha sınırlı olabileceğini ifade etti.

Para piyasası fonlarında tablo daha olumlu

Gönençler’in analizine göre para piyasası fonlarında durum diğer fon türlerine göre daha iyi.

Pay repo teminatları üzerinden sorun yaşayan birkaç büyük fon dışarıda bırakıldığında düşük likiditeli varlık oranının yalnızca yüzde 2,7 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle para piyasası fonlarında tasfiye ve ödeme sürecinin daha hızlı ilerleyebileceğini belirtti.

“1 milyon TL üzerindeki ödemeler için de takvim açıklanabilir”

Gönençler, 1 milyon TL’ye kadar yapılacak ödemelerin ardından özellikle para piyasası fonlarında daha yüksek bakiyelere ilişkin de kısa sürede yeni bir ödeme takviminin oluşturulabileceğini söyledi.

Yatırımcı güveninin yeniden sağlanabilmesi için en önemli unsurun, ödeme tarihleri ve tasfiye sürecine ilişkin açık bir takvim yayınlanması olduğunu vurguladı.

Fon krizi büyümeyi aşağı çekecek mi?

Krizin makroekonomik etkilerini değerlendiren Gönençler, fonlarda kalan servete erişilememesinin tüketim üzerinde aşağı yönlü etki yaratacağını söyledi.

Kredi kartı harcamaları ve vergi gelirlerinde zaten bir yavaşlama görüldüğünü belirten Gönençler, fon krizinin de bu eğilimi güçlendireceğini ifade etti.

Bu nedenle Gedik Yatırım olarak büyüme tahminlerini bir miktar aşağı çekebileceklerini ancak ekonomiyi negatif büyümeye götürecek ölçüde sert bir daralma beklemediklerini söyledi.

Enflasyonda asıl belirleyici petrol olacak

Gönençler, fon krizinin tüketimi yavaşlatması nedeniyle enflasyona sınırlı bir aşağı yönlü katkı yapabileceğini söyledi.

Ancak enflasyon görünümünde asıl belirleyici unsurun petrol fiyatlarının seyri olacağını vurguladı. Petrolün 100 doların üzerinde kalması halinde TCMB’nin para politikasında temkinli davranmaya devam etmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Altında uzun vadeli yükseliş beklentisi korunuyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın piyasasında farklı yatırımcı grupları arasında belirgin bir ayrışma bulunduğunu söyledi.

ETF’lere son aylarda yaklaşık 70 milyar dolarlık giriş yaşanırken vadeli piyasalarda pozisyonların azaldığını belirten Sarı, bunun fiziki altına ve uzun vadeli güvenli liman talebine işaret ettiğini ifade etti.

Kısa vadede faiz ve petrol kaynaklı baskının sürebileceğini ancak orta ve uzun vadede altının yükseliş potansiyelini koruduğunu söyledi.

“Portföyde altın yüzde 15-20’yi geçmesin”

Sarı, Türkiye’de yatırımcının altına aşırı ağırlık verebildiğine dikkat çekerek portföylerde altının yüzde 15-20 civarında tutulmasının daha dengeli olabileceğini söyledi.

Tüm varlığı tek bir yatırım aracına yönlendirmenin yatırımcıyı ciddi fiyat dalgalanmalarına açık hale getirdiğini belirtti.

Petrolde 140-150 dolar senaryosu

Petrol tarafında daha sert risklere dikkat çeken Sarı, mevcut teknik görünümün jeopolitik gelişmelerle birleşmesi halinde Brent petrolde 140-150 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

120 doların daha önce birkaç kez test edildiğini belirten Sarı, bu seviyenin aşılması halinde daha sert bir fiyatlama görülebileceğini ifade etti.

Navlun maliyetleri 10 kat arttı

Programda petrolün yalnızca varil fiyatıyla değerlendirilmemesi gerektiği de vurgulandı.

Hakan Güldağ, büyük petrol tankerlerinde günlük navlun maliyetlerinin yaklaşık 100 bin dolar seviyesinden 1 milyon doların üzerine çıktığını belirtti.

Şirin Sarı da navlun ve sigorta maliyetlerindeki yaklaşık 10 katlık artışın küresel ticaret üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi.

Kurda kontrollü seyir devam edecek mi?

Serkan Gönençler, son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde gerileme görülmesine rağmen döviz mevduatlarında sınırlı bir artış olduğunu söyledi.

Ekonomi yönetiminin dezenflasyon programı kapsamında Türk lirasındaki kontrollü seyri korumaya devam edeceği görüşünü dile getiren Gönençler, mevcut rezerv seviyesinin bu stratejiyi sürdürmek için şimdilik yeterli olduğunu ifade etti.

2027’nin görünümünü petrol ve tahvil faizleri belirleyebilir

Gönençler’e göre önümüzdeki dönemde küresel ekonomi açısından en kritik iki değişken petrol fiyatları ve tahvil faizleri olacak.

ABD tahvil faizlerinin yüzde 5,5-6 seviyelerine doğru yükselmesi ve enerji maliyetlerinin yüksek kalması halinde yalnızca tüketimin değil, yapay zeka ve teknoloji yatırımlarının da ciddi biçimde yavaşlayabileceğine dikkat çekti

Gönençler, petrol fiyatlarının Kasım sonrasında gerileyip gerilememesinin 2027 küresel makro görünümünün ve Türkiye ekonomisinin ana belirleyicilerinden biri olacağını söyledi.

Küresel borç sorunu büyüyor

Yayının sonunda ABD’nin yanı sıra Japonya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde de borç ve bütçe sorunlarının tahvil faizlerini yüksek tuttuğu belirtildi.

Gönençler, önümüzdeki dönemin ana piyasa gündeminin yüksek kamu borcu ve yükselen tahvil faizleri olmaya devam edeceğini ifade etti.