Fon krizinde yol haritası netleşiyor: Gözler faiz, yabancı yatırımcı ve Borsa’da

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Paranın İzinde’de fon tasfiye sürecinde ortaya çıkan yeni ödeme modeli, kamu kaynağının kullanılıp kullanılmayacağı, yabancı kurumların Türkiye piyasasına bakışı ve TCMB’nin faiz indirimi için nasıl bir denge kurabileceği değerlendirildi. Programda ayrıca IMF’nin küresel fonlara ilişkin risk uyarıları, altın-gümüş görünümü ve Borsa İstanbul’da güvenin ne zaman geri dönebileceği ele alındı.

FTSE Russell Türkiye’nin statüsünü korudu

Programın ilk başlığını Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası endeks sağlayıcıları nezdindeki görünümü oluşturdu.

FTSE Russell’ın Türkiye’yi izleme listesine almadığı ve mevcut statüsünü koruduğu belirtilirken, fiili dolaşım verilerinin kalitesine ilişkin piyasa otoriteleriyle görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Yayında, kararın Borsa İstanbul’da doğrudan güçlü bir fiyatlama yaratmadığı, işlem hacminin düşük kalmaya devam ettiği belirtildi. Buna karşılık FTSE’nin ardından MSCI tarafında da benzer şekilde temkinli fakat olumlu mesajlar gelebileceği değerlendirildi.

Yabancıların fon krizine bakışı değişiyor mu?

Fon tasfiye sürecine ilişkin yabancı kurum raporlarının da takip edildiği programda, alınan düzenleyici önlemlerin yabancı yatırımcı açısından daha sağlıklı bir piyasa yapısına geçiş sinyali verebileceği belirtildi.

Ancak bu gelişmelerin henüz Borsa İstanbul’da güçlü yabancı girişi veya hacimli bir yükseliş yaratacak seviyede olmadığı ifade edildi.

BofA: Fon krizi daha hızlı faiz indirimi gerektirmiyor

Bank of America’nın Türkiye değerlendirmesi de programın önemli başlıklarından biri oldu.

Raporda, fon krizinin ekonomik aktivite açısından aşağı yönlü riskleri artırdığı ancak mevcut aşamada daha hızlı veya daha güçlü bir parasal gevşemeyi zorunlu kılmadığı belirtildi.

Krizin etkisinin; fonlardan yapılacak tahsilatın büyüklüğüne, hisse senedi piyasasındaki baskının ne kadar süreceğine ve güven kanalının nasıl etkileneceğine bağlı olacağı ifade edildi.

22 Ekim’de 100 baz puan indirimi gündemde

Yayında ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın TCMB’ye sınırlı bir faiz indirimi alanı açabileceği değerlendirildi.

Otomobil, konut ve kredi tarafındaki göstergelerin talepte zayıflamaya işaret ettiği, bu etkinin Eylül enflasyonunda görüldüğü ve Ekim ayında daha belirgin hale gelebileceği belirtildi.

Buna karşılık Türk lirasının cazibesinin korunması, enerji maliyetleri ve jeopolitik riskler nedeniyle Merkez Bankası’nın hızlı bir gevşeme sürecine girmesinin beklenmediği ifade edildi.

Programda 22 Ekim için 100 baz puanlık faiz indirimi olasılığı öne çıkarıldı.

Fon tasfiyesinde kamu kaynağı kullanılmayacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarında fon tasfiye sürecinde prensip olarak kamu kaynağı kullanılmaması yönündeki yaklaşım da değerlendirildi.

Programda bunun, yatırımcı ödemelerinin Hazine veya doğrudan bütçe üzerinden karşılanmayacağı anlamına geldiği belirtildi.

Tasfiye edilen fonların kendi varlıklarının satılması, gönüllü iade hesaplarına aktarılan tutarlar ve el konulan varlıklardan elde edilecek kaynakların ödeme mekanizmasının temelini oluşturmasının planlandığı aktarıldı.

1 milyon TL altındaki yatırımcılar için nasıl bir süreç işleyecek?

Programda fon tasfiye sürecindeki yatırımcıların nasıl ödeme alabileceği ayrıntılı biçimde ele alındı.

Tasfiye kapsamındaki portföy şirketlerinin iki gruba ayrıldığı, bazı şirketlerin kendi fonlarının tasfiye sürecini yürütmesinin planlandığı, diğer bölümde ise TMSF ve saklama kuruluşlarının devreye gireceği aktarıldı.

Yaklaşık 1 milyon TL ve altındaki net yatırım tutarlarının ilk aşamada ödenmesi, bu seviyenin üzerindeki tutarların ise daha sonraki tarihlerde kademeli olarak yatırımcıya aktarılması planlanıyor.

Ödeme süresindeki değer kaybının da enflasyon dikkate alınarak telafi edilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Fonlarda elde edilen kâr ödenecek mi?

Programda tasfiye sürecindeki fonlarda elde edilmiş kârların değil, yatırımcının net ana parasının esas alınacağı değerlendirmesi yapıldı.

Bir milyon TL üzerindeki yatırımcıların kalan alacaklarının, varlıkların nakde çevrilme hızına göre daha sonraki aşamalarda ödenmesinin planlandığı aktarıldı.

El konulan varlıklar ödeme için kullanılabilir

Fon krizinde el konulan şirket, kişi veya yöneticilere ait taşınır ve taşınmaz varlıkların da ilerleyen aşamada tasfiye edilerek ödeme havuzuna aktarılabileceği değerlendirildi.

Yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların soruşturma kapsamında araştırılmaya devam ettiği, elde edilecek nakdin yatırımcıların alacaklarının karşılanmasında kullanılabileceği ifade edildi.

TMSF’nin rolü ne olacak?

Yayında yatırımcıların TMSF’nin sürece nasıl dahil olduğu konusundaki soruları da yanıtlandı.

TMSF’nin bankalara kayyum atamasının söz konusu olmadığı, tasfiye işlemlerinde fonların kendi varlıklarının satılacağı ve elde edilen paranın yatırımcılara dağıtılacağı belirtildi.

TMSF’nin özellikle gönüllü iade hesapları ve tahsil edilen kaynakların sisteme aktarılması tarafında rol üstlendiği ifade edildi.

“Tasfiye sürecinde yeni kararlar gelebilir”

Programda mevcut açıklamaların nihai yol haritasının tamamını oluşturmayabileceğine de dikkat çekildi.

Fonların portföylerindeki şirketler, hisse senetleri ve tasfiye edilecek varlıklarla ilgili ek düzenlemeler yapılabileceği, özellikle yatırımcı mağduriyetinin azaltılması amacıyla yeni kararların gündeme gelebileceği değerlendirildi.

IMF’den serbest yatırım fonlarına kaldıraç uyarısı

Program yalnızca Türkiye’deki fon kriziyle sınırlı kalmadı. Küresel fon piyasasındaki riskler de gündeme geldi.

IMF’nin serbest yatırım fonlarında yüksek kaldıraç ve yoğunlaşmış pozisyonların finansal sistem açısından riskleri artırdığı yönündeki uyarısı aktarıldı.

Yüksek kaldıraçlı pozisyonların fiyat bozulmalarını ve likidite baskılarını büyütebileceğine dikkat çekildi.

Yayında, küresel ölçekte yüksek borç, yüksek faiz ve kaldıraçlı fon pozisyonlarının birleşmesinin yeni bir finansal kırılganlık yaratabileceği değerlendirildi.

Altında güçlü talep devam ediyor

Altın piyasasında ise yüksek ABD tahvil faizleri ve güçlü dolara rağmen fiyatların 4 bin doların üzerinde kalması dikkat çekici bulundu.

Merkez bankalarının altın talebinin sürdüğü, yatırımcı pozisyonlarının tamamen çözülmediği ve bu nedenle altının beklenenden daha dirençli kaldığı ifade edildi.

Programda altının ABD seçimlerine kadar geniş ölçüde yatay bir bantta kalabileceği, asıl yönün seçim sonrasındaki dolar, faiz, petrol ve jeopolitik gelişmelerle şekillenebileceği değerlendirildi.

Altında 4.100-4.350 dolar bandı

Kısa vadeli görünümde altının yaklaşık 4.100-4.350 dolar bandında hareket edebileceği öngörüsü dile getirildi.

ABD seçimlerinden sonra küresel risk algısının azalması halinde daha düşük seviyelerin, faiz ve doların gerilemesi halinde ise yeniden yukarı yönlü hareketin gündeme gelebileceği belirtildi.

Gümüş için daha temkinli görünüm

Gümüş tarafında ise altına göre daha zayıf bir görünüm beklendiği belirtildi.

Yıl sonuna kadar gümüşün güçlü bir yatırım hikâyesi oluşturmasının daha zor olduğu, değerli metallerde olası yükselişte altının daha güçlü performans gösterebileceği görüşü dile getirildi.

Borsa ne zaman “fabrika ayarlarına” döner?

Programın sonunda Borsa İstanbul’da normalleşmenin ne zaman görülebileceği değerlendirildi.

Yabancı yatırımcı ilgisinin yeniden artması, fon tasfiye sürecinin tamamlanması ve yatırımcıların alacaklarına ulaşmasıyla birlikte güven ortamının kademeli olarak geri gelebileceği belirtildi.

En iyimser senaryoda piyasadaki eski yatırım iştahının Aralık sonu-yılbaşı döneminde yeniden oluşmaya başlayabileceği ifade edildi.

Yeni bir dış şok yaşanmaması halinde 2027’de Borsa İstanbul’da 2026’da beklenen ralliden daha güçlü bir hareketin mümkün olabileceği değerlendirmesi yapıldı.