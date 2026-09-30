Fon krizinin Borsa İstanbul’a faturası: İşlem hacmi yüzde 29 düştü

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Dr. Nuri Sevgen, fon krizinin Borsa İstanbul’da yalnızca fiyatları değil işlem hacmini de sert biçimde etkilediğini söyledi. Sevgen’in paylaştığı verilere göre günlük ortalama işlem hacmi 17 Eylül sonrasında yüzde 29 gerilerken, tedbir uygulanan 6 kurumun pazar payındaki düşüş yüzde 57’ye ulaştı.

Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru programında Dr. Nuri Sevgen, fon krizinin Borsa İstanbul üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Sevgen, yaşanan sürecin yalnızca belirli hisselerle sınırlı kalmadığını, güven kaybının piyasanın genelinde işlem hacmini ve yatırımcı davranışlarını etkilediğini belirtti.

Sevgen’in paylaştığı Anadolu Yatırım analizine göre, 17 Eylül öncesinde günlük ortalama 552 milyar TL seviyesinde bulunan işlem hacmi, sonrasında yaklaşık 394 milyar TL’ye geriledi. Böylece piyasadaki ortalama işlem hacminde yaklaşık yüzde 29’luk düşüş yaşandı.

Tedbir uygulanan kurumların pazar payı yüzde 57 geriledi



Sevgen, SPK tedbirlerine konu olan altı kurumun toplam pazar payının da sert biçimde düştüğünü söyledi.

Tera, Pusula, Info, A1 ve diğer tedbir kapsamındaki kurumların toplam pazar payının yüzde 10,78’den yüzde 4,61’e gerilediğini belirten Sevgen, bunun yaklaşık yüzde 57’lik düşüş anlamına geldiğini ifade etti. Aynı dönemde yabancı sermayeli kurumların pazar payında ise artış görüldü.

“En büyük sorun güven”



Sevgen, fon krizinin merkezinde güven sorununun bulunduğunu vurguladı. Fonlarda yaşanan kilitlenmenin şirketlerin ve yatırımcıların nakit akışını etkilediğini, bunun da paranın ekonomideki dolaşım hızını düşürdüğünü söyledi.

Fonlarda tutulan paraların şirketlerin maaş, ödeme ve kredi süreçlerinde kullanıldığını belirten Sevgen, bu kaynakların kilitlenmesinin finansal sistemde zincirleme etki yaratabileceğine dikkat çekti.

BIST 100’de 12 bin puan riski



Borsa İstanbul’un teknik görünümünü de değerlendiren Sevgen, BIST 100’ün 12 bin 290 puandan kapandığını ve aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde 12 bin puan seviyesine doğru geri çekilme potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Sevgen, özellikle BIST 100 dışındaki hisselerde ve halka arz endeksinde çok daha sert kayıplar yaşandığına dikkat çekti. Halka arz endeksinde 16 Eylül’den itibaren yaklaşık yüzde 50’ye yaklaşan düşüş görüldüğünü ifade etti.

Yabancı yatırımcı neyi bekliyor?



Sevgen’e göre bazı hisselerde oluşan düşük fiyatlamalar ilerleyen dönemde yabancı yatırımcının ilgisini çekebilir. Ancak kurumsal yabancı yatırımcının piyasadaki belirsizlik ortadan kalkmadan güçlü biçimde geri dönmesinin zor olduğunu belirtti.

Sevgen, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına dönüşünde güven ortamının yeniden kurulmasının ve fon krizinin nasıl sonuçlanacağının belirleyici olacağını söyledi.