Fon krizinin etkileri sürüyor, küresel borç ve çip rekabeti piyasaları zorluyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fon krizinin Borsa İstanbul üzerindeki baskısı, küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, Avrupa'da artan borçlanma maliyetleri ve Çin'in çip teknolojisinde attığı yeni adımlar Piyasalarda Açılışa Doğru programında değerlendirildi. Yayında ayrıca Türkiye'nin dış borçlanma maliyetleri, piyasadaki likidite ve BIST 100'de kritik seviyeler ele alındı.

Çin'in çip hamlesi Asya piyasalarını sarstı

Asya borsalarındaki sert satışların arkasında Çinli bellek üreticisi CXMT'nin yeni çip teknolojisinde ilerleme sağladığına ilişkin haberlerin bulunduğu belirtildi.

Nuri Sevgen, gelişmenin özellikle bellek teknolojisi üreten şirketlerde rekabet endişesini artırdığını, ABD'de başlayan satışların ardından Asya piyasalarında da teknoloji hisselerinin baskı altında kaldığını söyledi.

Gelişmenin Nvidia veya Tayvan merkezli büyük çip üreticileri açısından henüz doğrudan büyük bir teknolojik tehdit oluşturmadığını ancak kısa vadede piyasalarda spekülatif bir tedirginlik yarattığını ifade etti.

Küresel teknoloji sistemi birkaç kritik noktaya bağlı

Çip üretiminin ham maddeden üretim makinelerine kadar birçok ülkeye yayılan son derece hassas bir tedarik zincirine bağlı olduğunu belirten Sevgen, yüksek saflıktaki silisyumdan litografi makinelerine ve özel optik sistemlere kadar kritik aşamaların farklı ülkelerde yoğunlaştığını anlattı.

Hollandalı ASML'nin geliştirdiği litografi teknolojisinin ve Almanya merkezli Carl Zeiss'ın ürettiği özel optiklerin sektör açısından kritik konumda olduğunu belirten Sevgen, üretimin önemli bölümünün de Tayvan'da gerçekleştiğine dikkat çekti.

Bu yapının herhangi bir halkasında yaşanacak sorunun cep telefonlarından veri merkezlerine kadar küresel teknoloji üretimini etkileyebileceğini söyledi.

Yapay zekâ rekabetinin merkezinde çipler var

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin temel başlıklarından birinin yapay zekâ yatırımlarında kullanılan çipler olduğunu belirten Sevgen, Çin'in kendi üretim kapasitesini artırmasının piyasalarda yakından takip edildiğini söyledi.

Yapay zekâ altyapısının veri merkezleri ve yüksek performanslı çiplere dayanması nedeniyle Çin'in teknoloji alanında elde edeceği her ilerlemenin ABD merkezli şirketlerin değerlemelerine yönelik soru işaretlerini artırabildiğini ifade etti.

Sevgen, yapay zekâ sektörünün tamamen çökeceğine ilişkin bir görünüm olmadığını ancak aşırı değerlenen bazı şirketlerde sorun yaşanabileceğini belirtti.

Yapay zekâ yatırımlarına 1,6 trilyon dolarlık kaynak

Programda yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarının finansman piyasasına etkileri de ele alındı.

Sevgen, yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık kaynağın bu alana yöneldiğini ve yatırımcıların ABD devlet tahvilleri yerine yapay zekâ şirketlerinin borçlanma araçlarına yönelmesinin tahvil faizleri üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Küresel yatırım temasının giderek tek bir sektörde yoğunlaşmasının yeni riskler yarattığını belirten Sevgen, yapay zekânın uzun vadede birçok sektörü dönüştürebileceğini ancak mevcut sermaye yoğunlaşmasının dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa'da borçlanma maliyetleri yükseliyor

Küresel tahvil piyasasındaki yükseliş programın bir diğer ana gündem maddesi oldu.

Avrupa'da özellikle Fransa'nın bütçe açığı ve siyasi belirsizlik nedeniyle yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı, benzer endişelerin İtalya'ya da yayıldığı belirtildi.

İtalya'nın zaten yüksek olan kamu borcunun, faizlerin yükselmesiyle daha yüksek maliyetlerden çevrilmek zorunda kalacağına dikkat çekildi. Savunma ve enerji harcamaları için yeni borçlanma ihtiyacının da baskıyı artırdığı ifade edildi.

ABD tahvillerindeki yükseliş küresel maliyeti artırıyor

ABD'deki yüksek bütçe açıklarının yoğun tahvil ihracını beraberinde getirdiği, bunun enflasyon endişeleriyle birleşerek uzun vadeli tahvil faizlerini yukarı taşıdığı belirtildi.

ABD tahvillerinin küresel piyasalarda referans kabul edilmesi nedeniyle faizlerdeki yükselişin diğer ülkelerin borçlanma maliyetlerini de artırdığı vurgulandı.

Japon tahvil faizlerindeki yükselişin ise Japon yatırımcıların dış piyasalardaki yatırımlarını ülkelerine geri taşımasına neden olabileceği ve bunun ABD ile Avrupa tahvillerine olan talebi daha da azaltabileceği ifade edildi.

Asıl risk faizlerin uzun süre yüksek kalması



Avrupa'daki borç sorununda en büyük riskin ani bir krizden çok yüksek faiz ortamının kalıcı hale gelmesi olduğu belirtildi.

Faiz giderlerinin büyümesiyle hükümetlerin yatırım, büyüme ve temel kamu hizmetleri için kullanabileceği kaynakların azalabileceğine dikkat çekildi.

Piyasaların artık yalnızca ülkelerin borç stokuna değil, bu borcu hangi maliyetle çevirebildiğine de odaklandığı vurgulandı.

Fon krizi Borsa İstanbul'u baskılamaya devam ediyor

Borsa İstanbul'daki görünümü değerlendiren Sevgen, fon krizinin henüz sona ermediğini ve piyasa üzerindeki belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

Tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan bazı hisselerde satışların başlamış olabileceğine ilişkin piyasa beklentilerine dikkat çeken Sevgen, resmi açıklama olmadığı için bunun kesin olarak söylenemeyeceğini belirtti.

Piyasadaki işlem hacminin 17 Eylül öncesine kıyasla yaklaşık yarıya kadar gerilediğini ifade eden Sevgen, düşük hacmin yatırımcı güvenindeki kaybın önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

BIST 100'de 11.900-12.000 bölgesi kritik

BIST 100 açısından 11.900-12.000 puan bölgesinin kritik olduğunu belirten Sevgen, endeksin bu bölgenin üzerinde tutunmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu seviyenin aşağı kırılması halinde 11 bin puana doğru yeni bir hareket ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.

BIST Tüm ve halka arz endekslerinde görünümün BIST 100'e kıyasla daha zayıf olduğunu belirten Sevgen, halka arz endeksinde sert düşüşün devam ettiğine dikkat çekti.

Fon krizinin sistemik etkileri genişleyebilir

Sevgen, orta ve uzun vadede BIST 100'de yukarı yönlü potansiyel gördüğünü ancak kısa vadede dip seviyenin oluştuğundan henüz emin olmadığını söyledi.

Fon krizindeki belirsizliğin yalnızca yatırımcılarla sınırlı kalmadığını belirten Sevgen, işlem hacimlerindeki gerilemenin aracı kurumların kârlılığını ve istihdamını etkileyebileceğini ifade etti.

Bir sonraki aşamada özel sektör tahvillerine yönelik talebin azalması ve şirketlerin daha yüksek faizlerle borçlanmak zorunda kalmasının da gündeme gelebileceğini belirtti.

Küresel faiz artışı Türkiye'nin borçlanma maliyetini yükseltebilir

ABD, Avrupa ve Japonya'daki faiz yükselişlerinin Türkiye üzerindeki etkisini değerlendiren Sevgen, dış finansman ihtiyacı bulunan Türkiye'nin küresel faiz hareketlerinden doğrudan etkileneceğini söyledi.

Türkiye'nin dış borçlanmasında ABD tahvil faizlerinin referans kabul edildiğini, bunun üzerine ülke risk priminin eklendiğini belirten Sevgen, ABD faizlerindeki yükselişin Türk Eurobond faizlerine de yansıyacağını ifade etti.

Daha yüksek finansman maliyetlerinin şirketlerin borçlanma koşullarını ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi de baskılayabileceğini söyledi.

VİOP'ta vade geçişi için fark sözleşmesi

Programda yatırımcılardan gelen teknik bir soru üzerine VİOP'ta vade geçişlerinde kullanılan fark sözleşmeleri de anlatıldı.

Sevgen, yakın vade ile bir sonraki vadeli kontrat arasındaki farkı takip eden sözleşmelerin yatırımcıların pozisyonlarını tek tek kapatıp yeniden açmadan vade taşımasına imkân verdiğini söyledi.

Bu sözleşmelerin özellikle “rollover” işlemleri için kullanılabileceğini ancak bazı aracı kurumlarda yatırımcı işlemlerine kapalı tutulduğunu belirtti.

Bankacılık sisteminde likidite güçlü

Piyasadaki likidite görünümünü de değerlendiren Sevgen, Merkez Bankası verilerine göre bankacılık sisteminde yaklaşık 751 milyar liralık likidite fazlası bulunduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın piyasadan para çekmesine rağmen bankaların likidite açısından rahat olduğunu belirten Sevgen, fon krizinin ardından mevduata yönelen yatırımcıların bir bölümünün altına yönelmesinin de fiziki piyasalardaki hareketliliğe katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Sevgen, mevcut likidite koşullarının Merkez Bankası'na faiz konusunda hareket alanı sağladığını da belirtti.