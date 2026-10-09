Fon krizinin faturası büyüyor: Borsada güven kaybı, yabancı çıkışı ve sektörde daralma

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Fon krizinin sermaye piyasalarına etkisi, aracı kurum ve portföy yönetim sektöründeki daralma, Borsa İstanbul'daki kritik seviyeler ve yabancı yatırımcının son dönemdeki çıkışı Piyasalarda Açılışa Doğru programında değerlendirildi. Krizin yalnızca sorunlu fonlarda kalan yatırımcıları değil, fonlarla ilgisi olmayan hisse yatırımcılarını ve finans sektörünün farklı alanlarını da etkilediği vurgulandı.

Fon almayan yatırımcı da krizden etkilendi

Fon krizinin yalnızca sorunlu fonlarda parası kalan yaklaşık 455 bin hesabı ilgilendirmediği belirtildi. Krizle hiçbir bağlantısı olmayan, BIST 30 ve BIST 100 içerisindeki şirketlere veya halka arz edilmiş güçlü şirketlere yatırım yapan yatırımcıların da sert fiyat düşüşlerinden etkilendiği vurgulandı.

Nuri Sevgen, piyasadaki satışların iyi şirketleri de aşağı çektiğini, bazı yatırımcıların öz varlıklarının negatife düştüğüne ilişkin örneklerin sektörde konuşulduğunu söyledi. Krize geç müdahale edilmesinin mağduriyet alanını genişlettiğini ifade etti.

Fonlardan çıkan para başka fonlara yöneldi

Krizin ilk dönemindeki yatırımcı davranışına dikkat çeken Sevgen, bazı fonlardan çıkan paranın mevduat veya gecelik repo gibi daha güvenli araçlara yönelmek yerine benzer yapıdaki başka fonlara geçtiğini anlattı.

Bu hareketin yatırımcıların yüksek getiri arayışının devam ettiğini gösterdiğini belirten Sevgen, sonraki gelişmelerle birlikte bu yatırımcıların ikinci bir kayıp dalgasıyla karşılaştığını söyledi.

Aracı kurum sektöründe küçülme başladı

Fon krizinin finans sektörüne doğrudan etkilerinden biri aracı kurumlarda görülmeye başladı. Sevgen, 63 aracı kurumun bilançoları üzerinde yaptıkları incelemede sektörde yaklaşık 7 bin 700 kişinin çalıştığını ve toplam maliyetlerin yaklaşık yüzde 44'ünün personel giderlerinden oluştuğunu aktardı.

İşlem hacminin yaklaşık yüzde 30 gerilediğine dikkat çeken Sevgen, kârlılığın düşmesiyle birlikte kurumların maliyet azaltmaya başladığını ve sektörde işten çıkarmaların görüldüğünü söyledi.

“Aracı kurumlar sektörü küçülmeye başlıyor” değerlendirmesinde bulunan Sevgen, her gün sektörden yeni CV'ler aldıklarını belirtti.

Özel sektör tahvillerinde risk büyüyebilir

Portföy yönetim şirketlerinin de güven kaybı nedeniyle küçülebileceğini belirten Sevgen, bunun özel sektör tahvilleri açısından yeni bir risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

Güçlü şirketlerin çıkardığı tahvillerin talep görmeye devam edebileceğini ancak orta ve alt gruptaki şirketlerin borçlanma maliyetlerinin yükselme ihtimali bulunduğunu söyledi.

Krizin büyümesi halinde etkinin faktoring gibi diğer finans sektörlerine de yayılabileceğini ifade eden Sevgen, “Şu aşamada sistemik risk olasılığının tam ortasındayız” değerlendirmesinde bulundu.

Tasfiye süreci 3-6 ay sürebilir

Fon krizinin kontrol altına alınmaya çalışıldığını ancak toplam hasarın büyüklüğünün henüz tam olarak görülemediğini belirten Sevgen, hükümet, Merkez Bankası ve piyasa kurumlarının sorunu merkezde tutmaya çalıştığını söyledi.

Tasfiye ve temizlenme sürecinin altı aydan önce tamamlanmasının mümkün olabileceğini belirten Sevgen, daha sonra tahminini 3 ila 6 aylık bir zaman dilimi olarak ifade etti.

Bunun piyasaların altı ay içinde tamamen eski haline döneceği anlamına gelmediğini vurgulayan Sevgen, güven krizinin aşılmasının çok daha uzun sürebileceğine dikkat çekti.

Güven kaybı reel sektöre de yansıyor

Programda fon krizinin yalnızca finansal piyasalarla sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Şeref Oğuz, Anadolu'daki sanayicilerin de bankalar ve finans sistemiyle ilişkilerinde artan güvensizlikten söz ettiğini belirtti.

Güven kaybının şirketlerin finansman maliyetlerini artırmaya başladığını ifade eden Oğuz, krizin perakendeden sanayiye kadar birçok sektörde dolaylı etkiler yarattığını söyledi.

BIST 100'de 11.900-12.000 bölgesi kritik

Borsa İstanbul'un teknik görünümünü değerlendiren Sevgen, BIST 100 açısından 11.900-12.000 puan bölgesinin kritik olduğunu söyledi.

Endeksin bu seviyenin altında yeni bir dip yapmaması halinde bir süre yatay hareket edebileceğini belirten Sevgen, yukarı yönlü daha sağlıklı bir hareket için kısa vadeli ortalamaların birbirine yaklaşmasının gerektiğini ifade etti.

“Asıl kanama BIST 100 dışında”

BIST 100'ün 1 Ekim itibarıyla sorunlu hisselerden büyük ölçüde temizlendiğini belirten Sevgen, piyasanın genel görünümünü görmek için BIST Tüm Endeksi'ne bakılması gerektiğini söyledi.

BIST 100 dışındaki hisselerde çok daha sert kayıplar yaşandığını belirten Sevgen, BIST Tüm Endeksi'nin 2025 Temmuz seviyelerine kadar gerilediğine dikkat çekti.

Halka arz endeksinde de sert düşüş yaşandığını söyleyen Sevgen, bazı hisselerde taban serilerinin devam ettiğini ve yatırımcıların tasfiye fonlarındaki hisselerin ne zaman satılacağını beklediğini ifade etti.

Fon satışları güçlü şirketleri de baskılıyor

Tasfiye edilecek fonlarda bulunan hisselerin ne kadarının satıldığına ilişkin yeterli bilgi olmadığını belirten Sevgen, bunun bazı iyi şirketlerde de yukarı yönlü hareketi sınırladığını söyledi.

Yatırımcıların, fonlardan gelebilecek potansiyel satışların tamamlanmasını beklediğini ifade eden Sevgen, satış baskısı sona erdikten sonra şirketlerin kendi temel değerlerinin yeniden ön plana çıkabileceğini belirtti.

Halka arz şirketleri itibar baskısıyla karşı karşıya

Fon krizinin halka açık şirketleri de etkilediği belirtilirken, bazı şirket sahiplerinin hisselerdeki düşüş nedeniyle yatırımcı baskısıyla karşılaştığı aktarıldı.

Halka arzdan elde ettiği kaynağı yatırım ve borç kapatmak için kullanan şirketlerin, yaşanan düşüşlerde doğrudan sorumluluğu olmamasına rağmen kendi hisselerini desteklemeleri yönünde yatırımcı baskısıyla karşılaştıkları belirtildi.

Programda bu durum, fon krizinin piyasanın genel itibarı üzerinde yarattığı hasarın örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Yabancı yatırımcı son haftada 735 milyon dolar sattı

Anadolu Yatırım Araştırma Yönetmeni Gözde Sarak, son haftalık verilere göre yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde 190 milyon dolar, devlet tahvillerinde 485 milyon dolar olmak üzere toplam portföyde 735 milyon dolarlık net satış yaptığını açıkladı.

Son üç haftada tahvil ve özel sektör borçlanma araçlarından yaklaşık 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşandığını belirten Sarak, buna rağmen yıl genelinde yabancıların hâlâ 6,65 milyar dolar net alımda olduğunu söyledi.

Bu girişin ağırlıklı olarak hisse senedi yerine faiz getirisi sağlayan araçlara yöneldiğini belirtti.

Yabancının borsadaki payındaki artış yanıltıcı olabilir

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki payının son iki ayda yüzde 32'den yüzde 37'ye yükselmesinin büyük bir yabancı para girişinden kaynaklanmadığı belirtildi.

Sarak, yerli yatırımcıların yoğun olduğu hisselerdeki değer kaybının pastanın yerli tarafını küçülttüğünü, yabancıların ağırlıklı olduğu büyük şirketlerin daha sınırlı düşmesi nedeniyle yabancı payının oransal olarak yükseldiğini söyledi.

Sevgen de yabancı takas oranındaki yükselişin yeni ve büyük bir yabancı giriş olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

Faiz kararı ve fon tasfiyesi yabancının yönünü belirleyecek

Yabancı yatırımcının önümüzdeki dönemdeki tavrı açısından 22 Ekim'deki faiz kararı, Türkiye'nin CDS seviyesi, fon tasfiye sürecinin seyri ve küresel tahvil faizlerinin kritik olacağı belirtildi.

Yabancı sermayenin önemli bölümünün kısa vadeli araçlarda bulunması nedeniyle koşullar değiştiğinde çıkışların hızlı gerçekleşebileceğine dikkat çekildi.