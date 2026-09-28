Fon Soruşturması Derinleşiyor, Tüketici Güveni Zirvede: Ekonomide Ne Değişiyor? | Hakan Bektaş

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Süheyla Yılmaz’ın sunumuyla yayınlanan programda;

Finansal okuryazarlığını artırmak, yatırım kararlarını daha sağlıklı almak ve ekonomide olup biteni doğru okumak isteyenler için Paranın İzinde, her gün gündemi yakalayan güçlü içerikler sunar.