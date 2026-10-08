Fon tasfiyesi, faiz beklentisi ve küresel tahvil riski gündemde

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Fon tasfiye sürecindeki ödemeler, sermaye piyasalarında güven arayışı, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimali ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş Paranın İzinde programında ele alındı. Prof. Dr. Sinan Alçın, fon krizinin yalnızca yatırımcılarla sınırlı kalmayabileceğine, reel sektör ve nakit akışı üzerinden ekonominin daha geniş kesimlerine yayılabileceğine dikkat çekti.

17 fonda ödemeler başlıyor

Programda, 3 şirkete ait 17 fonda toplam 43 bin 643 yatırımcıya ödeme sürecinin başladığı aktarıldı. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ise ekim ayında 1 milyon liraya kadar ana para ödemesi yapılacağı belirtildi.

Prof. Dr. Sinan Alçın, sürecin hukuki boyutu ile sermaye piyasalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin kısmının birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi. Alçın, atılan adımların olumlu olduğunu ancak sürecin tamamen çözüldüğünü söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Sermaye piyasalarında güven arayışı

Alçın, yaşanan sürecin doğru yönetilmesi halinde Türkiye sermaye piyasalarının daha güvenli bir zemine kavuşabileceğini söyledi. 2001 bankacılık krizinin ardından bankacılık sisteminde oluşturulan daha güçlü yapıya işaret eden Alçın, benzer bir dönüşümün sermaye piyasalarında da mümkün olabileceğini belirtti.

Halka arz süreçlerinin daha rasyonel kriterlerle yürütülmesi ve şirketlerin sonrasında daha sıkı takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Alçın, bunun hem yerli hem de yabancı yatırımcı açısından güveni artırabileceğini ifade etti.

“Zararların tamamı kamulaştırılmıyor”

Fon krizinde ilk tartışmalardan birinin zararların kamu kaynaklarıyla karşılanıp karşılanmayacağı olduğunu belirten Alçın, şu ana kadar atılan adımların bütün zararların tek bir havuzda kamulaştırılması yönünde olmadığını söyledi.

Fonların ve aracı kurumların ayrı ayrı değerlendirildiğini, ödemelerin de fon bazında ve kademeli biçimde yapılmasının kamu maliyesi ve enflasyon üzerindeki kaygıları azalttığını ifade etti.

Fonlardan çıkan para mevduata yöneldi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarına da değinilen programda, fonlardan çıkan paranın ağırlıklı olarak mevduata yöneldiği aktarıldı.

Alçın, bunun bankacılık sistemi açısından olumlu olduğunu ancak faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi halinde mevduat faizlerindeki geri çekilmenin yatırımcı davranışını yeniden değiştirebileceğini söyledi.

Fon krizi reel sektöre de yayılıyor

Fon krizinin yalnızca sermaye piyasalarının küçük bir bölümünü ilgilendiren geçici bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini belirten Alçın, reel sektör üzerinde de ciddi etkilerin ortaya çıktığını söyledi.

Bankaların teminat olarak fon gösteren şirketlerden kredi geri çağırması ve bazı şirketlerin nakit yönetiminde fonları kullanması nedeniyle işletmelerin zor durumda kaldığını ifade eden Alçın, istihdam piyasasında da etkilerin görülmeye başladığını belirtti.

Alçın, bundan sonraki süreçte en kritik konulardan birinin krizin bankacılık sektörüne ne ölçüde yansıyacağının takip edilmesi olduğunu söyledi.

Halka açık şirketlere daha sıkı dönem

Yaşanan sürecin halka açık şirketler açısından da yeni bir dönem başlattığını belirten Alçın, şirketlerin KAP bildirimlerinden yatırımcı iletişimine kadar yükümlülüklerini çok daha dikkatli yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de finansman sisteminin giderek skorlamaya dayalı bir modele yöneldiğini belirten Alçın, şirketlerin yalnızca görünüşü düzeltmek yerine finansal yapılarında gerçek bir iyileşmeye gitmesi gerektiğini ifade etti.

Perakende ve nakit akışında baskı artıyor

Fon krizinin tüketici davranışlarına da yansımaya başladığını belirten Alçın, sanayi kesiminin yanı sıra perakende sektöründe de ciddi bir yavaşlama görüldüğünü söyledi.

Giyim ve elektronik gibi harcamalarda dahi etkinin hissedildiğini belirten Alçın, BDDK'nın kredi kartları ve cep telefonu taksitlerine yönelik attığı adımların da piyasadaki nakit sıkışıklığına karşı genişleyici yönde alınmış önlemler olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Faiz indirimi beklentisi güçleniyor

Fed'in faiz artırımında frene basması ve iç piyasadaki nakit sıkışıklığının Merkez Bankası'nın ekim ayında faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirten Alçın, önümüzdeki dönemde para politikasında daha genişleyici bir alan açılabileceğini söyledi.

Alçın, özellikle şirketlerin nakit akışında yaşadığı sıkışıklığın piyasayı ciddi biçimde etkilediğini vurguladı.

ABD tahvil faizleri küresel risk sinyali veriyor

Programda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin 24 yılın zirvesine çıkması da ele alındı. Alçın, tahvil faizlerindeki yükselişin yalnızca ABD'ye özgü bir sorun olmadığını, küresel ekonomide daha geniş çaplı bir yeniden yapılanmanın işareti olabileceğini söyledi.

ABD Hazinesi'nin tahvil alımlarına rağmen uzun vadeli faizlerin yüzde 5'in üzerinde kalmasına dikkat çeken Alçın, bunun küresel ekonomi açısından ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa'nın enerji maliyeti 100 milyar euro arttı

Küresel enerji krizini değerlendiren Alçın, Avrupa'nın son yıllarda enerji güvenliği konusunda yaptığı tercihler nedeniyle ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Alçın, Avrupa'nın yıllık enerji maliyetindeki artışın yaklaşık 100 milyar euroya ulaştığını, buna karşılık ülkelerin yeni enerji yatırımlarından çok savunma sanayisine kaynak ayırmak zorunda kaldığını belirtti.

Teknoloji devleri ve devletler arasında yeni dönem

Programın son bölümünde Elon Musk'ın Hindistan'daki Starlink girişimi ve teknoloji şirketlerinin devletlerle ilişkisi değerlendirildi.

Alçın, ABD'de ortaya çıkan yapıyı “proaktif devlet” olarak tanımlayarak, devletin sermaye birikimine doğrudan destek verdiğini ve teknoloji şirketlerinin bu yeni yapının önemli aktörleri haline geldiğini söyledi.

Hindistan'ın 1,4 milyarlık nüfusu, yazılım kapasitesi ve Çin'e karşı jeopolitik konumu nedeniyle Batılı teknoloji şirketleri açısından büyük bir pazar haline geldiğini belirtti.