Fon tasfiyesinde 1 milyon TL avans belirsizliği: Fazla ödeme geri mi alınacak?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Piyasalarda Açılışa Doğru’nun 15 Ekim tarihli yayınında fon tasfiyesindeki soru işaretleri, yatırım fonlarındaki riskler, ABD enflasyonu sonrası piyasalarda yaşanan sert satışlar ve BIST 100’deki kritik seviyeler konuşuldu. Yayında ayrıca döviz kurunda ani bir hareket beklenip beklenmediği ve faiz artışı ihtimalinin altın ile gümüşe etkisi ele alındı.

1 milyon TL avans ödemesi nasıl hesaplanacak?

Tasfiye kapsamındaki yatırımcılara 1 milyon TL’ye kadar yapılması planlanan ödemelerin “avans” olarak tanımlanması, nihai hesaplama sonrasında ne olacağı sorusunu gündeme getirdi.

Dr. Nuri Sevgen, avansın bir ön ödeme anlamına geldiğini hatırlatarak 600 bin TL yatırım yapan bir kişiye bu tutarın ödenmesi, ancak tasfiye sonunda yatırımcının payına 450 bin TL düşmesi halinde aradaki farkın geri istenip istenmeyeceğinin açıklığa kavuşmadığını söyledi.

Düzenlemenin Meclis aşamasında veya daha sonra çıkarılacak uygulama tebliğlerinde netleşebileceği belirtilirken, mevcut haliyle yatırımcının ne kadar para alacağını kesin biçimde hesaplamanın mümkün olmadığı ifade edildi.

Önceden verilen satış talimatlarının durumu ne olacak?

Yayında aktarılan hukukçu değerlendirmelerine göre tasfiye sürecinden önce verilen satış emirlerine öncelik tanıyan düzenlemenin metinden çıkarılmış olabileceği belirtildi. Ancak bu konuda kesinleşmiş bir uygulama veya resmî açıklama bulunmadığı özellikle vurgulandı.

Satış emri verdiğini, tutarın hesabına geçtiğini ancak bakiyenin bloke kaldığını söyleyen yatırımcıların bulunduğu da aktarıldı. Bu yatırımcıların satış işlemlerinin tamamlanmış kabul edilip edilmeyeceği, tasfiye havuzunda nasıl değerlendirileceği ve ödeme sıralamasındaki konumları henüz netleşmiş değil.

Fonlardaki hisseler yatırımcı hesabına virmanlanabilir mi?

Tasfiye sırasında fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin doğrudan yatırımcı hesaplarına aktarılıp aktarılamayacağı da yayında sorulan başlıklardan biri oldu.

Fonların nasıl nakde çevrileceği, hisselerin toplu biçimde satılıp satılmayacağı veya ayni dağıtım seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin ayrıntıların henüz açıklanmadığı ifade edildi.

Bu belirsizlik yalnızca tasfiye kapsamındaki fon yatırımcılarını değil, fonların portföylerinde bulunan hisseleri taşıyan diğer Borsa İstanbul yatırımcılarını da etkiliyor. Olası satışların fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasından endişe ediliyor.

Yatırımcı ne kadar parasını geri alabilecek?

Fonların Ağustos ayı sonundaki portföyleri görülebilmesine rağmen sonraki dönemde hangi işlemlerin yapıldığı, ne kadar borçlanıldığı ve fonların likidite açığının ne düzeye ulaştığı konusunda yeterli veri bulunmadığı belirtildi.

Normal işleyişte yatırımcının fon payını satması halinde portföy yönetim şirketinin payı devraldığı, fon varlıklarını nakde çevirdiği ve ödemeyi gerçekleştirdiği aktarıldı. Ancak likidite sorunu yaşayan fonlarda satış talimatlarının alınmasına rağmen ödemelerin bloke kalmış olabileceği değerlendirildi.

Bu nedenle para piyasası fonlarındaki kaybın daha sınırlı kalabileceği düşünülse de diğer fon türlerinde yatırımcının nihai olarak ne kadar ödeme alacağı konusunda net bir hesaplama yapılamıyor.

TLRF fonlarında risk var mı?

Yayında TLRF fonlarına ilişkin yatırımcı sorusu da yanıtlandı. TLRF’nin, piyasadaki kısa vadeli ortalama faiz oranını yansıtan bir gösterge olduğu, bu endeksi takip eden fonların da yatırımcıya benzer bir getiri sunmayı amaçladığı anlatıldı.

Bu fonların Takasbank Para Piyasası, mevduat ve tahvil gibi kısa vadeli araçlara yatırım yapabildiği belirtildi. Ancak risk değerlendirmesinin yalnızca fonun adına bakılarak yapılamayacağı vurgulandı.

Fon portföyünde hisse teminatlı pay repo veya benzeri işlemler bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerektiği, yatırımcıların KAP açıklamaları ile fon portföy dağılım raporlarını incelemesinin önemli olduğu ifade edildi.

BES’te hisse oranı artırılır mı?

Bireysel Emeklilik Sistemi fonlarında hisse ağırlığının artırılması için seviyelerin cazip hale geldiği ancak belirsizliklerin henüz ortadan kalkmadığı belirtildi.

Tasfiye edilecek fonların portföylerinde bulunan hisselerin ne zaman ve hangi yöntemle satılacağının bilinmemesi, alıcıların daha düşük fiyatları beklemesine neden oluyor. Ellerinde bu hisseleri bulunduran yatırımcıların da nakde geçmeye çalışması satış baskısını artırıyor.

Uzun vadeli yatırımcılar açısından mevcut seviyelerin değerlendirilebileceği ancak tek seferde alım yapmak yerine kademeli alım yaklaşımının daha uygun olabileceği ifade edildi.

ABD enflasyonu piyasalarda satış dalgası başlattı

ABD’de açıklanan eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi. Yıllık enflasyon yüzde 3,6 beklentisine karşılık yüzde 3,7 olarak açıklandı. Enerji fiyatlarının yanı sıra çekirdek enflasyondaki yükselişin de beklentiyi aşması, fiyat baskılarının daha geniş bir alana yayıldığı şeklinde yorumlandı.

Verinin ardından Fed’in ekim ayında faiz artırma ihtimalinin yüzde 22 seviyesinden yüzde 40’ın üzerine çıktığı aktarıldı. Dolar endeksi 18 ayın zirvesini görürken teknoloji hisseleri ve değerli metallerde satışlar yaşandı.

Nasdaq’ın yüzde 1,9, çip hisselerinin yüzde 4’ün üzerinde gerilediği; gümüşteki kaybın ise yüzde 6’ya ulaştığı belirtildi.

Asya borsalarında sert kayıp

ABD enflasyonunun ardından satış dalgası Asya piyasalarına da taşındı. Güney Kore borsasında kaybın yüzde 8’i aştığı ve işlemlerin bir süre durdurulduğu, Japonya’da ise düşüşün yüzde 5’e yaklaştığı aktarıldı.

Teknoloji hisselerindeki satışların nakde dönüşü hızlandırdığı, ilk aşamada dolara talep geldiği, ardından yatırımcıların güvenli liman olarak ABD tahvillerine yöneldiği belirtildi.

Bu hareketle ABD 10 yıllık tahvil faizinin önce yüzde 5,33’e yükseldiği, daha sonra yüzde 5,10’un altına kadar gerilediği ifade edildi.

BIST 100’de 12 bin puan kritik

BIST 100’de 12 bin puanın üzerinde tutunma çabası devam ederken, asıl zayıflığın ana endeksin dışında kalan hisselerde görüldüğü belirtildi.

BIST 100 dışındaki hisseleri kapsayan geniş piyasa göstergesinin yeni dip seviyeye gerilediği ve Temmuz 2025 seviyelerinin altına indiği aktarıldı. Halka arz endeksinde de düşüşün sürdüğü, işlem hacminin ise önceki dönemlere göre yaklaşık üçte bire kadar gerilediği ifade edildi.

BIST 100 açısından 12 bin puanın önemli destek olmaya devam ettiği ancak fon tasfiyesi kapsamındaki hisselere ilişkin belirsizlik nedeniyle geniş piyasadaki baskının henüz sona ermediği belirtildi.

Devalüasyon beklentisi var mı?

Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamalarının ardından döviz kurunda sert bir hareket veya devalüasyon ihtimali de yayında gündeme geldi.

Sevgen, mevcut koşullarda ani ve kontrolsüz bir devalüasyon beklemediğini söyledi. Türk lirasının reel olarak değerli olduğuna, ihracatçı ve turizm sektörü açısından kurda kademeli bir düzeltme ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekti.

Ancak bu düzeltmenin carry trade yatırımcısını kaçırmayacak ve piyasada sert dalgalanma yaratmayacak şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası rezervlerinin güçlü olması ve belirgin bir döviz talebi bulunmaması nedeniyle 2021 sonundakine benzer kontrolsüz bir kur hareketine izin verilmesinin beklenmediği ifade edildi.

Altın ve gümüşte yönü Fed belirleyecek

ABD tahvil faizlerindeki düşüşün ilk aşamada güvenli liman talebinden kaynaklandığı, bunun henüz kalıcı bir trend değişimi olarak görülmemesi gerektiği belirtildi.

Tahvil faizlerindeki gerilemenin devamı için Fed’in açıklamalarının ve teknoloji hisselerindeki satışların seyri belirleyici olacak. Faiz artışı beklentisinin güçlenmesi dolar ve tahvil getirilerini desteklerken altın ile özellikle sanayi talebine duyarlı gümüş üzerinde baskı yaratabilir.

Verilerin beklentilerin altında kalması halinde ise dolarda geri çekilme, altın ve gümüşte tepki yükselişi görülebileceği ifade edildi.