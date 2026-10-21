Kısa vadeli dış borç 243 milyar dolara ulaştı: Ödemeler dengesi riski öne çıktı

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Paranın İzinde’de Süheyla Yılmaz ve Prof. Dr. Sinan Alçın; Türkiye’nin borç görünümü, petrol fiyatlarındaki yükseliş, stagflasyon riski, sanayideki maliyet baskısı, fon krizinin yayılma ihtimali ve Fransa’da büyüyen borç sorununu değerlendirdi.

Kısa vadeli dış borç neden kritik?

Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunun 243 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Bu tutarın, kamu ve özel sektör tarafından kısa süre içerisinde çevrilmesi gereken yükümlülükleri göstermesi nedeniyle toplam borç stokundan daha kritik olduğu ifade edildi.

Alçın, 2018’de Rahip Brunson krizi döneminde kısa vadeli dış borcun yaklaşık 220 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlattı. O dönemde siyasi gerilimin sert kur hareketine dönüşmesinde yüksek kısa vadeli borcun önemli rol oynadığını söyledi.

Toplam borcun milli gelire oranının birçok ülkeye kıyasla henüz yönetilebilir görünmesine rağmen, kısa vadede çevrilmesi gereken borç miktarının ekonomi üzerindeki temel baskıyı oluşturduğu vurgulandı.

Brüt borç stokunun yarısı döviz cinsinden

Programda aktarılan verilere göre Türkiye’nin brüt borç stoku eylül sonu itibarıyla yaklaşık 16,2 trilyon TL’ye ulaştı.

Bu tutarın yaklaşık 8 trilyon TL’lik bölümü, başka bir ifadeyle yüzde 50,7’si döviz cinsinden borçlardan oluşuyor. Döviz borcunun toplam içindeki yüksek payı, kurdaki yükselişin borç stokunu TL bazında daha hızlı büyütmesine neden oluyor.

Küresel faizlerin yüksek kalması da mevcut borçların yenilenmesini daha maliyetli hale getiriyor. Bu nedenle yalnızca borcun büyüklüğü değil, hangi vadede ve hangi maliyetle çevrileceği de önem taşıyor.

Türkiye için ödemeler dengesi riski

Fon krizinin finansal sistemin diğer alanlarına yayılması halinde Türkiye ekonomisinin karşı karşıya kalabileceği temel riskin ödemeler dengesi olduğu belirtildi.

Fonlarda parası bulunan şirketlerin kaynaklarını geri çekememesi, yatırım iştahındaki zayıflama, yabancı sermaye çıkışları ve MSCI’ın Türkiye piyasasına ilişkin uyarıları dış finansman görünümünü zorlaştıran başlıklar arasında sıralandı.

Türkiye’nin uluslararası finans sistemine bağımlı bir ekonomi olduğu ve mevcut kredi kanallarının açık kalması için piyasa gerçekleriyle uyumlu, açık ve hızlı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Türkiye’de devalüasyon riski var mı?

Mevcut görünümün doğrudan bir devalüasyon anlamına gelmediği belirtildi. Türkiye’de sabit kur rejimi bulunmadığı, kontrollü esnek döviz kuru sisteminin uygulandığı hatırlatıldı.

Buna karşılık Türk lirasındaki değer kaybının önümüzdeki dönemde enflasyon oranına daha fazla yaklaşabileceği değerlendirildi.

Son yıllarda TL’deki değer kaybının yıllık enflasyonun yaklaşık 10 puan altında tutulmasının ihracatçı sektörleri olumsuz etkilediği, buna karşılık kur geçişkenliğini sınırlandırarak enflasyonu baskıladığı ifade edildi.

Petrol fiyatları, bütçenin artan faiz yükü, yüksek borçlanma ihtiyacı ve dış finansman koşullarının mevcut kur politikasının hareket alanını daralttığı belirtildi.

Petrol fiyatları 2027’de 125 doları görebilir mi?

Ham petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalıcı hale gelmesi, küresel ekonomi açısından yeni bir risk alanı oluşturuyor.

Programda, petrolün yılı 100 dolar civarında tamamlamasının gelecek yıl 125 dolar seviyelerinin “yeni normal” olarak tartışılmasına neden olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Petrol fiyatlarında iki ay önce 75-80 dolar bandını öngören tahminlerin kısa süre içinde geçerliliğini kaybettiğine dikkat çekildi. Fiyatların 100 doların üzerine yerleşmesinin enerji arzındaki sıkışıklığın geçici olmayabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Petrol taşımacılığının maliyeti 7 katına çıktı

Yayında aktarılan raporlara göre küresel petrol taşımacılığının maliyeti son bir yılda yaklaşık yedi katına yükseldi.

Akaryakıt piyasasındaki sıkışıklığın 2027 yılının ortasına kadar devam edebileceği yönündeki tahminler, enerji kaynaklı enflasyon baskısının kısa sürede ortadan kalkmayabileceğini gösteriyor.

Petrolün fiyatının yanı sıra taşıma, sigorta, rafinaj ve lojistik maliyetlerindeki artış da tüketici fiyatlarına yansıyor.

Stagflasyon riski yeniden masada

Petrol fiyatlarının kalıcı biçimde 100 doların üzerinde seyretmesiyle birlikte dünya ekonomisinde stagflasyon riski yeniden gündeme geldi.

Stagflasyon; yüksek enflasyon, ekonomik durgunluk ve işsizliğin aynı dönemde yaşanması anlamına geliyor. Petrolün 120 dolar civarında kalıcı hale gelmesi halinde 1974 petrol krizinin ardından görülen tabloya benzer bir sürecin oluşabileceği değerlendirildi.

Enerji maliyetleri üretimi ve tüketimi baskılarken merkez bankalarının enflasyon nedeniyle faiz indirimine gidememesi, ekonomik durgunluğun daha da derinleşmesine neden olabilir.

Stratejik petrol rezervleri tükeniyor mu?

Petrol piyasasındaki kırılganlığın artmasında ülkelerin stratejik rezervlerini uzun süredir kullanmasının da etkili olduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı’ndaki krizin ilk döneminde fiyatların daha sınırlı yükselmesinde rezervlerden yapılan satışların rol oynadığı, ancak rezervlerin sonuna yaklaşılmasıyla küçük bir jeopolitik gelişmenin bile petrol fiyatını birkaç dolar birden yukarı taşıyabildiği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Hürmüz Boğazı ve akaryakıt tedarikindeki sorunlar çözülmediği sürece petrol fiyatlarında kalıcı bir gerileme beklemenin zor olduğu kaydedildi.

Sanayicinin maliyeti yıllık yüzde 29,5 arttı

Sanayi üretici fiyatlarının aylık yüzde 2,31, yıllık ise yaklaşık yüzde 29,5 arttığı aktarıldı.

Yılın ilk dokuz ayındaki maliyet artışı yüzde 25’e ulaşırken enerji maliyetlerindeki yıllık yükseliş yüzde 44,5 oldu.

Ara mallarındaki yıllık artış yüzde 29,5, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 27,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 27 ve sermaye mallarında yaklaşık yüzde 21 olarak kaydedildi.

Enerji fiyatlarının yüksek kalması, üretim maliyetlerinin önümüzdeki dönemde de enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğine işaret ediyor.

Reel kesim güven endeksi geriledi

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ekim ayında 102,5’ten 101,1’e geriledi.

Endeks 100 seviyesinin üzerinde kalmasına rağmen düşüş, şirketlerin üretim, yatırım ve sipariş görünümüne ilişkin daha temkinli bir tutum benimsediğini gösterdi.

Sanayideki yüksek maliyetler, finansmana erişim sorunu ve iç talepteki yavaşlama güven endeksindeki gerilemenin temel nedenleri arasında gösterildi.

Sanayide geçici yavaşlama değil kalıcı durgunluk uyarısı

Türkiye sanayisinin Mart 2023’ten bu yana devam eden bir durgunlukla karşı karşıya olduğu belirtildi.

İmalat sanayi PMI verilerinin uzun süredir 50 eşik değerinin altında kalması, sektördeki daralmanın geçici bir soluklanmadan daha uzun süreli olabileceğine işaret ediyor.

Sanayi şirketlerinin dijital ve yeşil dönüşüme yatırım yapması, daha yüksek katma değerli ürünlere yönelmesi ve ihracatın ithalatı karşılama oranını artırması gerektiği vurgulandı. Ancak bu dönüşümün gerçekleşmesi için firmaların uygun maliyetli finansmana ulaşabilmesi gerekiyor.

Sanayi için seçici kredi çağrısı

Yüksek enflasyon nedeniyle geniş kapsamlı bir kredi genişlemesinin riskli olduğu ancak reel sektörün tamamen finansmansız bırakılmasının da üretimi durma noktasına getirebileceği ifade edildi.

Bu nedenle kredilerin herkese aynı biçimde açılması yerine dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve katma değerli üretim projelerine seçici olarak yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Sanayinin üretim yapamadığı bir ekonomide finans, ticaret ve hizmet sektörlerinin de uzun vadede ayakta kalamayacağı vurgulandı.

Fon krizi sistemik krize dönüşür mü?

Fon krizinin doğru yönetilmemesi halinde finansal sistemin başka alanlarına yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Fonlarda parası kalan şirketlerin nakit akışının bozulması, yatırım iştahının azalması ve yabancı yatırımcının piyasadan uzaklaşması “bulaşma etkisi” yaratabilecek gelişmeler arasında gösterildi.

MSCI’ın Türkiye’ye tanıdığı sürenin piyasanın sorunlarını çözmesi için bir fırsat olduğu ancak gerekli adımların atılmaması halinde Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalar grubundaki konumunun tartışmaya açılabileceği belirtildi.

Fransa yeni bir Yunanistan olur mu?

Fransa’daki borç sorununun yalnızca ülke ekonomisiyle sınırlı kalmayacağı, olası bir krizin Avrupa Birliği’nin tamamını etkileyebileceği değerlendirildi.

Fransa’nın ekonomik büyüklüğü ve Avrupa finans sistemindeki ağırlığı nedeniyle Yunanistan’a uygulanan sınırlı bir kurtarma programının Fransa için yeterli olmayacağı belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın enerji maliyetlerini artırması, savunma harcamalarının yükselmesi ve üretimin zayıflaması Fransa ile Almanya gibi Avrupa’nın sanayi merkezleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Avrupa’da genç işsizliği ve sosyal devlet krizi

Fransa’daki protestoların yalnızca borç sorunu veya güncel siyasi gelişmelerle açıklanamayacağı ifade edildi.

Avrupa’da 1990’lı yıllardan itibaren istihdamın esnek ve güvencesiz alanlara kaydırıldığı, sosyal devlet harcamalarının azaltıldığı ve emeklilik yaşının yükseltildiği belirtildi.

Özellikle Fransa, İspanya ve Yunanistan’da genç işsizliğin yüksek olması, yeni kuşakların geleceğe ilişkin güvenini zayıflatıyor. Öğrenci hareketleri ve sokak protestolarının bu beklenti kaybının sonucu olduğu değerlendirildi.

Mevcut borç, istihdam ve üretim politikalarının geniş kesimleri yoksullaştırarak sürdürülmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Fransa Avrupa Birliği’nden ayrılabilir mi?

Fransa’nın İngiltere’ye benzer biçimde Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ekonomik açıdan gerçekçi bir senaryo olmadığı belirtildi.

Fransa ekonomisinin Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinin iş gücü, ham madde ve pazar olanaklarına ihtiyaç duyduğu, bu nedenle daha dar değil daha geniş bir Avrupa Birliği’ni tercih edeceği ifade edildi.

Avrupa Birliği’nin dağılması halinde sistemde en son kalacak iki ülkenin Almanya ve Fransa olabileceği değerlendirmesi yapıldı.