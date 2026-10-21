Merkez Bankası’nın 22 Ekim faiz kararı için 75 baz puan indirim tahmini

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Piyasalarda Açılışa Doğru yayınında Dr. Nuri Sevgen ve Hakan Güldağ, Merkez Bankası’nın faiz kararı, Borsa İstanbul’daki tepki yükselişi, fon tasfiyesinde devam eden belirsizlikler ve aracı kurumların düşen işlem hacmi nedeniyle karşılaştığı riskleri değerlendirdi.

Merkez Bankası faizi kaç baz puan indirebilir?

Sevgen, politika faizinde 75 baz puanlık indirimi daha olası gördüğünü, 100 baz puanlık indirimin de mümkün olduğunu söyledi. Buna karşılık 100 baz puanın üzerinde bir indirim beklemediğini belirtti.

Bu tahminin gerekçeleri arasında cari açıktaki görünüm, uluslararası petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve hızlı faiz indiriminin döviz kurlarında oynaklık yaratma ihtimali gösterildi.

Anadolu Yatırım’ın yıl sonu politika faizi beklentisinin yüzde 35,5 olduğu da aktarıldı.

200 baz puanlık indirim neden beklenmiyor?

Bankacılık sisteminde 1 trilyon TL’nin üzerinde likidite fazlası bulunduğu belirtildi. Bankaların kullanamadıkları parayı Merkez Bankası’na yönlendirdiği, ortalama fonlama maliyetinin de yüzde 37’ye yakın seyrettiği ifade edildi.

Politika faizinin yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesi halinde faiz koridorunun alt bandının yüzde 34,5’e gerileyeceği hesaplandı. İndirimin 200 baz puana çıkması durumunda alt bandın yüzde 33,5’e kadar çekilmesi gerekeceği, Merkez Bankası’nın bu büyüklükte bir gevşemeyi tercih etmesinin düşük ihtimal olduğu değerlendirildi.

Yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 29-31 aralığında bulunması da faiz indiriminde temkinli hareket edilmesinin gerekçeleri arasında gösterildi.

Faiz indirimi mevduat yatırımcısını nasıl etkiler?

Politika faizinin yüzde 36’ya indirilmesi halinde stopaj sonrası TL mevduat getirisinin bireysel yatırımcı açısından yüzde 30’un altına inebileceği belirtildi.

Bu durumda yatırımcıların mevduatın enflasyona karşı yeterli koruma sağlamadığını düşünerek farklı araçlara yönelmesi mümkün. Borsa İstanbul, döviz ve altın bu alternatifler arasında gösterildi.

Ancak fon krizinin ardından risk iştahı zayıflayan yatırımcıların tamamının doğrudan borsaya dönmesinin beklenmediği, önemli bir bölümünün bir süre daha mevduatta kalabileceği değerlendirildi.

BIST 100’de 12 bin puan neden kritik?

BIST 100’de yaşanan yüzde 3,22’lik yükselişin ardından kalıcı bir dönüşten söz etmek için henüz erken olduğu belirtildi.

Endeksin daha önce kırdığı 12 bin puanın üzerine yeniden çıkması ve bu seviyede tutunması gerekiyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların birbirine yaklaşması ve yukarı yönlü kesişmesi, teknik görünümde dönüş işareti olarak izlenecek.

Sevgen, mevcut yükselişin devam edebileceğini ancak bu koşullar oluşmadan “dip bulundu” değerlendirmesi yapmanın erken olacağını söyledi.

Borsadaki yükseliş kalıcı mı?

BIST 100’ün 11 bin-11 bin 300 bölgesinden verdiği tepkinin, önceki sert düşüş dikkate alındığında normal olduğu ifade edildi.

Bununla birlikte BIST 100 dışındaki hisselerin görünümü çok daha zayıf. Geniş piyasa endeksinin yeniden dip seviyelere yaklaştığı, hareketli ortalamalar arasındaki farkın hâlâ yüksek olduğu ve kalıcı toparlanma için piyasanın bir süre yatay seyretmesi gerektiği belirtildi.

Mevcut hareket, tasfiye satışları henüz başlamadığı ve yatırımcı güveni kalıcı biçimde oluşmadığı için teknik bir tepki olarak değerlendirildi.

Fon satışları neden yatırımcıyı beklemeye alıyor?

Tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan hisselerin henüz piyasaya tam olarak satışa gelmediği belirtildi.

Yatırımcılar, bugün alacakları bir hissenin ilerleyen günlerde fonlardan gelecek toplu satışlarla yeniden baskı altında kalabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle finansal açıdan güçlü ve ucuz görünen şirketlerde bile yeni alıcıların beklemeyi tercih ettiği ifade edildi.

Tasfiye kapsamındaki payların ne zaman, hangi yöntemle ve hangi miktarda satılacağının netleşmesi, Borsa İstanbul’daki güvenin yeniden kurulması açısından temel koşullardan biri olarak gösterildi.

Satış emri veren yatırımcıların parası ne olacak?

Fon krizinden önce satış talimatı veren ancak parası yatırım kuruluşundaki hesapta bloke kalan yatırımcıların durumu belirsizliğini koruyor.

Yayında verilen örneğe göre bazı yatırımcılar 12 veya 14 Eylül’de fonlarını satmış, takas işlemleri tamamlanmış ve para ilgili kuruluşun hesabına geçmiş olmasına rağmen ödemeyi alamamış durumda.

Bu yatırımcıların tasfiye sürecindeki diğer fon sahipleriyle aynı şekilde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin net bir düzenleme bulunmadığı belirtildi.

10 milyon TL üzerindeki kazançların iadesi borsayı yükseltti mi?

Piyasa bozucu faaliyetlerden enflasyondan arındırılmış 10 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağladığı belirlenen kişilerden gönüllü iade isteneceği, iade yapılmaması halinde hukuki süreç başlatılacağı açıklanmıştı.

Bu açıklamanın Borsa İstanbul’daki tepki yükselişine sınırlı katkı sağlamış olabileceği belirtildi. Ancak tasfiye satışları, ödeme sıralaması ve bloke kalan paralarla ilgili soru işaretleri giderilmediği için açıklamanın tek başına kalıcı yükseliş başlatmasının zor olduğu değerlendirildi.

Yayında mevcut hareket için finans piyasalarında sert düşüşten sonra görülen geçici tepkiyi tanımlayan “ölü kedi sıçraması” benzetmesi kullanıldı.

Üç aracı kurumun faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Üç aracı kurumun sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının sektör açısından olumsuz bir gelişme olduğu belirtildi.

Bu kurumların işlem hacminde belirli bir pazar payına sahip olması nedeniyle kararın Borsa İstanbul’daki toplam hacmi daha da aşağı çekebileceği ifade edildi.

Kararın yatırımcıların varlıklarını ortadan kaldırmadığı, müşterilerin başka aracı kurumlar üzerinden işlemlerine devam edebileceği vurgulandı. Faaliyet durdurma kararının geçici olduğu ve gerekli şartların sağlanması halinde kurumların yeniden faaliyete başlayabileceği belirtildi.

Borsa İstanbul’da işlem hacmi yüzde 38 düştü

Borsa İstanbul’da yılın ilk yarısında günlük ortalama işlem hacmi yaklaşık 265 milyar TL seviyesindeydi. Bu rakam 17 Eylül sonrasında 164 milyar TL’ye, ekim ayında ise yaklaşık 150 milyar TL’ye geriledi.

İlk yarıya kıyasla işlem hacmindeki düşüş yüzde 38’e ulaştı. Bu gerilemenin doğrudan etkilediği kesimlerin başında aracı kurumlar geliyor.

Aracı kurumların işlem günü başına elde ettiği ortalama hisse senedi komisyon gelirinin 128 milyon TL’den 79 milyon TL’ye düştüğü hesaplandı. Buna göre sektör her işlem gününde yaklaşık 50 milyon TL daha az komisyon geliri elde ediyor.

Aracı kurumların komisyon geliri yüzde 40’tan fazla düşebilir

Düşük işlem hacminin üçüncü çeyrek bilançolarına etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Bunun nedeni hacimdeki sert düşüşün çeyreğin yalnızca son bölümünde başlaması.

Asıl etkinin dördüncü çeyrekte görülmesi bekleniyor. Ekim ayındaki yaklaşık 150 milyar TL’lik günlük ortalama hacmin yıl sonuna kadar sürmesi halinde hisse senedi komisyon gelirlerinin 8,1 milyar TL’den 4,7 milyar TL’ye gerileyebileceği hesaplandı.

Bu, üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 40’ın üzerinde düşüş anlamına geliyor. Komisyon gelirlerindeki azalmanın aracı kurumların vergi öncesi kârına doğrudan etkisinin yaklaşık yüzde 7 olabileceği belirtildi. Kredili işlemlerden sağlanan faiz gelirlerinin de gerilemesi halinde kârlılık kaybının daha yüksek olabileceği ifade edildi.

Aracı kurumlarda işten çıkarma riski

Aracı kurumların toplam maliyetleri içinde personel giderlerinin yaklaşık yüzde 44 paya sahip olduğu aktarıldı.

İşlem hacmi ve komisyon gelirlerindeki kalıcı düşüşün kurumları maliyet azaltmaya yöneltebileceği; bunun da şube kapatma ve personel sayısını azaltma gibi sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Sektörde bazı kurumların bu yönde adımlar atmaya başladığı ifade edildi. Nuri 2110(1)

Üçüncü çeyrek bilançolarında hangi sektörler öne çıkıyor?

İlk tahminlere göre bankacılık sektörünün yıllık kârında yüzde 7’nin üzerinde düşüş bekleniyor. Sigortacılıkta yüzde 27, sanayi şirketlerinde ise yüzde 46 kâr artışı tahmin ediliyor.

Gayrimenkul sektöründe yüzde 51, iletişimde yüzde 40, taş ve toprağa dayalı sektörlerde yüzde 30, gıdada yüzde 28 ve elektrikte yüzde 60’a ulaşan kâr düşüşleri öngörülüyor.

Şirketlerin yalnızca açıkladıkları net kârla değerlendirilmemesi gerektiği, borçlardan arındırılmış varlık değerini gösteren defter değerinin de incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Petrol fiyatları enflasyon ve faiz kararını zorluyor

Jeopolitik gerilim ve enerji arzına ilişkin haberlerle Brent petrolün spot piyasada yaklaşık 108 dolara, aralık vadeli işlemlerde ise 110 doların üzerine çıktığı aktarıldı.

Yüksek petrol fiyatlarının cari açık ve enflasyon üzerindeki baskıyı artırması, Merkez Bankası’nın hızlı faiz indirimine gitmesini zorlaştıran unsurlardan biri olarak gösterildi.

Fransa tahvil faizleri Almanya’yı geçti

Küresel piyasalarda Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,96’yı geçtiği, Almanya ile arasındaki farkın 153 baz puana kadar yükseldiği belirtildi.

Fransa’nın borçlanma maliyetindeki artışın Avrupa’daki borç sorununa ilişkin endişeleri yeniden güçlendirdiği ifade edildi. Avrupa’daki olası bir borç krizinin küresel risk iştahını azaltarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere sermaye girişini de sınırlayabileceği değerlendirildi.