MSCI Türkiye kararını açıkladı: BIST 100’de 11 bin riski gündemde

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Piyasalarda Açılışa Doğru’nun 16 Ekim tarihli yayınında MSCI’ın Türkiye kararı, fon tasfiyesi kapsamındaki hisselerde oluşabilecek satış baskısı, Borsa İstanbul’un teknik görünümü ve yabancı yatırımcı hareketleri değerlendirildi. Programda ayrıca S&P’nin Türkiye değerlendirmesi ile altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ele alındı.

MSCI Türkiye için hangi kararı aldı?

Programda aktarılan değerlendirmeye göre MSCI, Türkiye piyasasına ilişkin beklenen incelemesini öne çekerek Haziran 2027’ye kadar izleme sürecini sürdüreceği mesajını verdi.

MSCI’ın bu süreçte şirketleri endekse alma, endeksten çıkarma veya farklı endeks grupları arasında taşıma gibi değişiklikleri durdurduğu belirtildi. Mevcut endeks yapısının korunmasının, Türkiye’ye düzenlemeleri tamamlaması ve piyasadaki belirsizlikleri gidermesi için verilen bir süre olarak okunabileceği ifade edildi.

Kararın olumlu tarafının Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalar sınıflandırmasından çıkarılmaması olduğu, olumsuz tarafının ise yatırımcıların piyasa işleyişine ilişkin soru işaretlerinin henüz tamamen giderilemediğini göstermesi olduğu değerlendirildi.

MSCI neden endeks değişikliklerini durdurdu?

Fon tasfiyesi kapsamındaki şirketlerin fiili dolaşım oranları ve fon portföylerinde bulunan hisselerin nasıl satılacağı henüz netleşmedi.

Tasfiye edilecek fonların portföylerinde yalnızca sert yükselmiş veya sorunlu hisselerin değil, finansal yapısı güçlü şirketlerin hisselerinin de bulunduğu belirtildi. Bu payların ne zaman ve hangi yöntemle satılacağının açıklanmaması, şirketlerin fiili dolaşım oranları ve piyasa fiyatları üzerinde belirsizlik yaratıyor.

MSCI’ın yaklaşımının, siyasi ve hukuki süreçlerin yanı sıra fonlardaki hisse hareketlerinin de netleşmesini beklediği şeklinde yorumlandığı aktarıldı.

BIST 100’de 11.900-12.000 bölgesi kritik

BIST 100’ün teknik görünümünü değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, 11.900-12.000 puan bölgesinin bir süredir önemli destek olarak çalıştığını söyledi.

Endeksin aynı seviyeyi çok sayıda test etmesinin kırılma ihtimalini artırabileceğini belirten Sevgen, 12 bin puanın altında kalıcı bir hareket oluşması halinde teknik görünümün 11 bin puana doğru geri çekilme riskine işaret ettiğini ifade etti.

“Bir seviye çok fazla görülüyorsa o seviyenin kırılma olasılığı çok fazla artar.”

Sevgen, bunun kesin bir hedef olmadığını, grafiklerin mevcut koşullarda gösterdiği teknik olasılık olduğunu vurguladı.

BIST Tüm Endeksi’nde kayıp yüzde 40’ı aştı

BIST 100’deki hareketin piyasanın tamamını göstermediğine dikkat çekildi. BIST 100 dışındaki hisseleri kapsayan geniş endeksin 28 Ağustos’ta yaklaşık 78 bin 500 puan seviyesindeyken 44 bin puana kadar gerilediği aktarıldı.

Bu düşüşün yüzde 40’ı aştığı, endeksin geçen yılın haziran-temmuz dönemindeki seviyelere yaklaştığı belirtildi.

Halka arz endeksinin ise önceki zirvesinden değerinin yaklaşık üçte ikisinden fazlasını kaybettiği ve geçen yılın kasım-ocak dönemindeki seviyelere gerilediği ifade edildi.

İyi şirketlerin hisseleri neden düşüyor?

Tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan bazı şirketlerde temel görünümün güçlü olmasına rağmen satış baskısı yaşandığı belirtildi.

Fonların elindeki hisselerin ileride piyasada satılacağı beklentisi, yatırımcıların bu şirketlere yönelik yeni alım kararlarını ertelemesine neden oluyor. Hisseleri elinde bulunduran bazı yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle satışa yönelmesi, buna karşılık yeni alıcıların beklemesi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Piyasadaki likiditenin belirgin biçimde azalması nedeniyle yüksek miktardaki potansiyel fon satışlarının hangi fiyat seviyelerinde karşılanabileceğinin bilinmediği ifade edildi. NURI 1610

Borsada dip ne zaman oluşabilir?

Fon tasfiyesi tamamlanmadan ve hangi hisselerin ne kadar satılacağı açıklanmadan piyasanın dip seviyesini tahmin etmenin zor olduğu belirtildi.

Sevgen, piyasada “düşen bıçak” görünümü bulunduğunu, bu nedenle yalnızca şirketlerin ucuz görünmesine bakılarak kısa vadeli bir dip ilan edilemeyeceğini söyledi.

Toparlanma için üç aylık sürenin makul olabileceğini ancak düzenleyici kurumlardan ve ekonomi yönetiminden hızlı, şeffaf açıklamalar gelmesi halinde normalleşmenin daha erken başlayabileceğini ifade etti.

Fon işlemlerine ilişkin emirlerin, iletişimin ve işlem kayıtlarının elektronik ortamda bulunduğunu belirten Sevgen, bu verilerin kamuoyunun güvenini sağlayacak biçimde ortaya konulmasının süreci hızlandırabileceğini söyledi.

İşlem hacmi üçte iki oranında düştü

Borsa İstanbul’daki işlem hacminin fon krizinin ardından yaklaşık üçte iki oranında gerilediği belirtildi.

Düşük işlem hacminin yalnızca yatırımcıları değil, gelirlerinin önemli bölümünü işlemlerden elde eden aracı kurumları da etkilediği ifade edildi. Bazı aracı kurumlarda şube kapatma ve personel azaltma süreçlerinin başladığı aktarıldı.

Bu nedenle fon krizinin etkilerinin yalnızca hisse fiyatlarıyla sınırlı olmadığı, sermaye piyasası sektörünün istihdam ve kurumsal yapısına da yayılmaya başladığı değerlendirildi.

“Sorun yasadan çok uygulamada”

Programda SPK mevzuatında yapılabilecek değişiklikler de konuşuldu.

Sevgen, mevcut yasaların piyasa manipülasyonu ve fon işlemlerinin denetlenmesi açısından önemli yetkiler sağladığını ancak asıl sorunun müdahalelerin zamanında yapılmaması olduğunu söyledi.

Daha erken müdahale edilmesi halinde yaklaşık 40 milyar TL seviyesinde kalabileceği değerlendirilen sorunun, süreç başladığında 800 milyar TL’yi aşan bir büyüklüğe ulaştığını savundu.

“Yasalarımız çok iyi. Uygulama sorunumuz var.”

Sevgen’e göre temel ihtiyaç, yeni kurallar yazmaktan önce mevcut denetim yetkilerinin zamanında ve kararlı biçimde uygulanması.

Yabancı yatırımcı 277 milyon dolarlık satış yaptı

5-9 Ekim haftasında yabancı yatırımcıların Türkiye portföylerinde toplam 277 milyon dolarlık net satış yaptığı aktarıldı.

Yabancılar aynı dönemde hisse senetlerinde 248 milyon dolar, özel sektör borçlanma araçlarında yaklaşık 480 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Devlet tahvillerinde ise 450 milyon dolarlık alım yaptı.

Bu hareket, yabancı yatırımcının Türkiye’deki pozisyonlarını tamamen kapatmak yerine özel sektör ve hisse riskinden devlet tahvillerine yöneldiği bir rotasyon olarak değerlendirildi.

Özel sektör tahvillerinden çıkış 1,3 milyar dolara ulaştı

Eylül ortasından bu yana özel sektör borçlanma araçlarından çıkan yabancı yatırımcı tutarının yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Devlet tahvillerinin yüksek getirisi ve daha düşük kredi riski nedeniyle yabancı yatırımcı açısından görece güvenli bir liman haline geldiği ifade edildi.

Yabancıların Borsa İstanbul’daki payının yüzde 37,19’dan yüzde 36,96’ya gerilediği, hisselerde üst üste ikinci haftada da satış yaşandığı aktarıldı.

Buna karşın yabancı yatırımcıların 2026 genelinde toplam 6,4 milyar dolarlık net alımda olduğu; bunun 2,1 milyar dolarının devlet tahvillerine, 2,8 milyar dolarının özel sektör borçlanma araçlarına ve 1,5 milyar dolarının hisse senetlerine yöneldiği belirtildi.

S&P’nin Türkiye değerlendirmesinde fon krizi izlenecek

S&P’nin Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmesi de programda ele alındı.

Analistlerin genel beklentisinin kredi notu ve görünümün korunması yönünde olduğu aktarıldı. Enflasyonun yedi ay sonra yüzde 30’un altına gerilemesinin destekleyici olduğu ancak fon krizinin piyasa istikrarı ve yatırımcı güveni açısından değerlendirmede yer alabileceği belirtildi.

S&P’nin daha önce kalıcı dezenflasyon, rezervlerde toparlanma ve para politikasına güvenin güçlenmesini not artışı açısından önemli koşullar olarak öne çıkardığı hatırlatıldı.

22 Ekim’de açıklanacak Merkez Bankası faiz kararının da yabancı yatırımcının devlet tahvili ve hisse senedi tercihleri açısından belirleyici olabileceği değerlendirildi.

Altın faiz artışı beklentisine rağmen neden yükseliyor?

ABD’de faiz artışı ihtimalinin güçlenmesine rağmen altının yükselmesinin iki temel nedeni olduğu belirtildi.

Bunlardan ilkinin dolar endeksindeki geri çekilme olduğu ifade edildi. Altın ile dolar endeksi arasındaki ters ilişki nedeniyle doların zayıflaması değerli metali destekliyor.

İkinci neden olarak ise ABD tahvillerine ve küresel parasal sisteme yönelik güven sorunu gösterildi. Savaş, jeopolitik risk ve tahvil piyasasından çıkışların arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak altına yöneldiği belirtildi.