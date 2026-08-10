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  4. PASEU, SASA, AKSEN, THYAO: Hisse Senedi Analizi! | Volkan Dükkancık | Piyasanın Pusulası| 10 Ağustos

PASEU, SASA, AKSEN, THYAO: Hisse Senedi Analizi! | Volkan Dükkancık | Piyasanın Pusulası| 10 Ağustos

Piyasalarda yön arayanlar için yeni bir sabah rutini başlıyor.

Haber Merkezi
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En çok merak edilen hisse senetleri, 15 dakikada net ve sade analizle masaya yatırılıyor.

Serdar Pazı, Volkan Dükkancık ve Filiz Eryılmaz dönüşümlü olarak yorumluyor.

Karar vermeden önce bakmanız gereken yer belli. Hafta içi her sabah saat 08.25’de canlı yayında.

Güne hazırlıklı başlayın.

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