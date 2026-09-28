  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Finans
  4. Piyasalar için kritik bir ay: Fon krizi, petrol, tahvil ve altın | Ali Ağaoğlu

Piyasalar için kritik bir ay: Fon krizi, petrol, tahvil ve altın | Ali Ağaoğlu

Ekonomi, finans, piyasalar ve gündeme dair güncel analizler, net yorumlar ve anlaşılır içerikler bu kanalda.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Abone ol

Şans Sohbetleri’nde Hakan Güldağ ve Finansal Danışman Ali Ağaoğlu, Türkiye sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinden küresel petrol ve tahvil piyasalarındaki risklere uzanan yoğun gündemi değerlendirdi.

Diğer Videolar
Fon Soruşturması Derinleşiyor, Tüketici Güveni Zirvede: Ekonomide Ne Değişiyor? | Hakan Bektaş
Fon Soruşturması Derinleşiyor, Tüketici Güveni Zirvede: Ekonomide Ne Değişiyor? | Hakan Bektaş
BIST 12.800’de Tutunuyor: Fon Krizi Sonrası 1 Ekim Neden Önemli?
BIST 12.800’de Tutunuyor: Fon Krizi Sonrası 1 Ekim Neden Önemli?
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 28 Eylül
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 28 Eylül
Para Fonlardan Çıkıyor: Borsa, Mevduat ve Tahvilde Yeni Denge Ne Olacak? | Açılışa Doğru | 25 Eyl
Para Fonlardan Çıkıyor: Borsa, Mevduat ve Tahvilde Yeni Denge Ne Olacak? | Açılışa Doğru | 25 Eyl
Tahvil Getirileri Yükseliyor, Sepet Küçülüyor: Hanehalkı Parasını Nereye Yöneltiyor? | 25 Eyl
Tahvil Getirileri Yükseliyor, Sepet Küçülüyor: Hanehalkı Parasını Nereye Yöneltiyor? | 25 Eyl
BIST100 Sert Düştü! Piyasalar Haftayı Nasıl Kapatacak? | Ekonomi Masası | 25 Eylül
BIST100 Sert Düştü! Piyasalar Haftayı Nasıl Kapatacak? | Ekonomi Masası | 25 Eylül
Nasıl Bir Ekonomi TV Bugün Yaşananları Dünden Söyledi!
Nasıl Bir Ekonomi TV Bugün Yaşananları Dünden Söyledi!
Fon Krizi Reel Sektöre Sıçrar mı? Borsada Güven ve Likidite Sınavı | Açılışa Doğru | 23 Eyl
Fon Krizi Reel Sektöre Sıçrar mı? Borsada Güven ve Likidite Sınavı | Açılışa Doğru | 23 Eyl