Piyasalar için kritik bir ay: Fon krizi, petrol, tahvil ve altın | Ali Ağaoğlu
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Şans Sohbetleri’nde Hakan Güldağ ve Finansal Danışman Ali Ağaoğlu, Türkiye sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinden küresel petrol ve tahvil piyasalarındaki risklere uzanan yoğun gündemi değerlendirdi.