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  4. Piyasalar, Şahin Fed ve Savaş kıskacında | Paranın İzinde | Hakan Bektaş | 14 Eylül

Piyasalar, Şahin Fed ve Savaş kıskacında | Paranın İzinde | Hakan Bektaş | 14 Eylül

Paranın İzinde, ekonominin nabzını tutan, piyasaları ve küresel gelişmeleri sade ve anlaşılır bir dille analiz eden bir ekonomi programıdır. Süheyla Yılmaz’ın sunumuyla yayınlanan programda;

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