  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Finans
  4. Piyasalarda Sert Hafta: Faiz, Tahvil, Petrol ve Altında Risk Artıyor mu? | 11 Eylül

Piyasalarda Sert Hafta: Faiz, Tahvil, Petrol ve Altında Risk Artıyor mu? | 11 Eylül

Borsada ve küresel piyasalarda güne hazırlanmak, doğru stratejiyle açılışa girmek ve piyasaları yakından takip etmek isteyenler için günün ilk rehberi burada!

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Abone ol

Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru, hafta içi her sabah 08.45–09.15 arasında piyasaların açılışına yönelik en kritik verileri, beklentileri ve uzman yorumlarını ekrana taşıyor.

Diğer Videolar
Borsada 40-50 Günlük Kritik Dönem: Fonlar, SPK ve Küresel Riskler Ne Getirecek? | Tonguç Erbaş
Borsada 40-50 Günlük Kritik Dönem: Fonlar, SPK ve Küresel Riskler Ne Getirecek? | Tonguç Erbaş
TCMB faiz kararını verdi! Şimdi Sıra ABD Enflasyonunda: Piyasalar Ne Bekliyor? | Ekonomi Masası
TCMB faiz kararını verdi! Şimdi Sıra ABD Enflasyonunda: Piyasalar Ne Bekliyor? | Ekonomi Masası
Enflasyon Sonrası Gözler PPK’da: Merkez Bankası Faizde Sürpriz Yapar mı? | Banu Kıvcı Tolalı
Enflasyon Sonrası Gözler PPK’da: Merkez Bankası Faizde Sürpriz Yapar mı? | Banu Kıvcı Tolalı
Nefesler Tutuldu, Merkez Bankası Bekleniyor! | Prof. Dr. Sinan Alçın | Paranın İzinde | 10 Eylül
Nefesler Tutuldu, Merkez Bankası Bekleniyor! | Prof. Dr. Sinan Alçın | Paranın İzinde | 10 Eylül
BIST’te Yeni Dönem Başladı mı? Faiz Kararı, Petrol ve Altında Kritik Seviyeler | Açılışa Doğru
BIST’te Yeni Dönem Başladı mı? Faiz Kararı, Petrol ve Altında Kritik Seviyeler | Açılışa Doğru
Gözler TCMB’ye çevrildi! Bankanın faiz kararı ne olacak? | Ekonomi Masası | 10 Eylül
Gözler TCMB’ye çevrildi! Bankanın faiz kararı ne olacak? | Ekonomi Masası | 10 Eylül
Türkiye: Çok kutuplu dünyada ekonomik bağımsızlık sınavı | Paranın İzinde | Zeynep Gürcanlı | 09 Eyl
Türkiye: Çok kutuplu dünyada ekonomik bağımsızlık sınavı | Paranın İzinde | Zeynep Gürcanlı | 09 Eyl
SPK’dan Fiili Dolaşım Hamlesi: BIST 30’da Yeni Dönem Başlıyor mu? | 09 Eylül
SPK’dan Fiili Dolaşım Hamlesi: BIST 30’da Yeni Dönem Başlıyor mu? | 09 Eylül