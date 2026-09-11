Piyasalarda Sert Hafta: Faiz, Tahvil, Petrol ve Altında Risk Artıyor mu? | 11 Eylül
Borsada ve küresel piyasalarda güne hazırlanmak, doğru stratejiyle açılışa girmek ve piyasaları yakından takip etmek isteyenler için günün ilk rehberi burada!
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru, hafta içi her sabah 08.45–09.15 arasında piyasaların açılışına yönelik en kritik verileri, beklentileri ve uzman yorumlarını ekrana taşıyor.