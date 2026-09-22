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  4. SPK, Fonlar ve Gerçek Mağdur Tartışması: Piyasada Güven Sınavı | Konjonktürel Sohbetler

SPK, Fonlar ve Gerçek Mağdur Tartışması: Piyasada Güven Sınavı | Konjonktürel Sohbetler

Konjonktürel Sohbetler’in Ağustos bölümünde Hakan Güldağ moderatörlüğünde Ali Ağaoğlu, Mete Belovacıklı ve Hilmi Güvenal Türkiye'yi sarsan fon krizinin ertesi gününü masaya yatırıyor.

Haber Merkezi
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Konjonktürel Sohbetler’in yeni bölümünde Hakan Güldağ moderatörlüğünde Ali Ağaoğlu, Mete Belovacıklı ve Hilmi Güvenal Türkiye'yi sarsan fon krizini masaya yatırıyor.

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