SPK, Fonlar ve Gerçek Mağdur Tartışması: Piyasada Güven Sınavı | Konjonktürel Sohbetler
Konjonktürel Sohbetler’in Ağustos bölümünde Hakan Güldağ moderatörlüğünde Ali Ağaoğlu, Mete Belovacıklı ve Hilmi Güvenal Türkiye'yi sarsan fon krizinin ertesi gününü masaya yatırıyor.
Haber Merkezi
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Konjonktürel Sohbetler’in yeni bölümünde Hakan Güldağ moderatörlüğünde Ali Ağaoğlu, Mete Belovacıklı ve Hilmi Güvenal Türkiye'yi sarsan fon krizini masaya yatırıyor.