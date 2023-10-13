4 bin 640 kilo patlayıcıyla yıkıldı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kent Antakya’da yıkım işlemlerini hızlandırmak için kullanılan dinamitle patlatma yöntemi sıklıkla tercih ediliyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde de 4 bina 640 kilogram patlayıcı kullanılarak Erdemli Çetin Hafriyat A.Ş. tarafından aynı anda dinamitle patlatıldı. Patlatma esnasında 3 bina yerle bir olurken, bir bina patlatmadan bir süre sonra kendiliğinden yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İnşaat Mühendisi Hasan Türkmen, 4 binanın yıkımında 4 bin 500 kapsül içerisinde 640 kilogram patlayıcı kullandıklarını ifade ederek, “Burası Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi. Depremde ağır hasar alan binaların yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyoruz. Bugün burada 4 yüksek katlı binanın dinamitle patlatmasını gerçekleştireceğiz. Toplamda 640 kilogram patlayıcı kullandık. 4 bin 500 kapsül toplamda.” dedi.