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4 gün yardım bekledi, su içerek hayatta kaldı

İstanbul'da çeşmeden su doldurmak isterken yaklaşık 3 metre yükseklikten sahil kenarına düşerek bacağı kırılan R.K'nin 4 gün boyunca doldurduğu sudan içerek hayatta kaldığı öğrenildi. R.K, çevrede piknik yapanların fark etmesiyle kurtarıldı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul Sarıyer’de çeşmeden su doldurmak isterken yaklaşık 3 metre yükseklikten sahil kenarına düşen şahıs bacağını kırdı.

Hayatta kalmak için 4 gün boyunca doldurduğu sudan içen yaralı şahıs, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma botuyla olay yerinden götürüldü.

Olay, Sarıyer Garipçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. isimli kişi geçtiğimiz pazar günü mezarlığın aşağısındaki bir çeşmeden su doldurmak istedi. Su doldurduğu esnada ayağı kayarak yaklaşık 3 metre yükseklikten sahile yuvarlanan kişinin bacağı kırıldı. 4 gün boyunca yerinden kımıldayamayan kişi, kurtarılmayı bekledi. Bu sırada hayatta kalmak için de bidona doldurduğu suyu içerek hayatta kaldı. Şahsı bugün sahil kenarında piknik yapan vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan şahıs, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ekiplerinin kurtarma botuyla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

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