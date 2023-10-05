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9 günde bin 816 göçmen yakalandı

Kırklareli'de 9 günde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bin 816 düzensiz göçmenin yakalandığı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüphelinin de tutuklandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında 21-29 Eylül tarihlerinde helikopter destekli çalışma yaptı.

Verilen bilgilere göre, ekiplerin yakaladığı 1816 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnsan kaçakçılığında kullanılan bazı araçlara da el konuldu.

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