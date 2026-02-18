  1. Ekonomim
ABD-İran Görüşmelerinde İkinci Tur! Piyasaya Yansıması Nasıl Olacak?| Ekonomi Masası

Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Konuklar;

Canan Sakarya – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Cemal Demirtaş – Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı
Maruf Buzcugil – Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi
Prof. Dr. Emre Alkin – Topkapı Üniversitesi Rektörü / Ekonomi Gazetesi Yazarı

