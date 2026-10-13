ABD seçimleri öncesi Trump-Putin enerji hamlesi: Rusya’dan dizel planı gündemde

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Paranın İzinde’nin 13 Ekim tarihli yayınında Süheyla Yılmaz ve Zeynep Gürcanlı, ABD seçimleri öncesinde enerji fiyatlarının siyasi etkisini, Trump-Putin hattındaki yeni temasları, Rusya’ya yönelik yaptırımları ve Orta Doğu’daki değişen dengeleri ele aldı.

Programda ayrıca sosyal medya algoritmalarının seçimlere etkisi, İran ile ABD arasındaki müzakere başlıkları, Suudi Arabistan’ın bölgesel konumu ve İsrail’de yaklaşan seçimler değerlendirildi.

Trump neden Rusya’dan dizel almak istiyor?

Zeynep Gürcanlı, ABD’de yükselen benzin ve dizel fiyatlarının seçmen davranışını etkileyen önemli başlıklardan biri haline geldiğini söyledi.

Enerji maliyetlerindeki artışın özellikle tarım ve taşımacılık sektörlerini etkilediğini belirten Gürcanlı, Trump yönetiminin seçim öncesinde fiyatları düşürmeye çalıştığını ifade etti.

Gürcanlı’nın aktardığına göre Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ABD’ye yüksek miktarda dizel ve benzin gönderilmesini istedi.

Amaç, enerji fiyatlarını kısa sürede aşağı çekerek seçim öncesinde Amerikan tüketicisinin üzerindeki maliyet baskısını azaltmak.

Rusya ABD’ye dizel gönderebilir mi?

Rus rafinerilerinin Ukrayna’nın saldırıları nedeniyle önemli ölçüde zarar gördüğüne dikkat çeken Gürcanlı, Moskova’nın ABD’ye kısa sürede yüksek miktarda rafine ürün göndermesinin kolay görünmediğini söyledi.

Rusya’nın kendisinin de dönem dönem Hindistan’dan benzin ve dizel ithal etmek zorunda kaldığını belirten Gürcanlı, bu nedenle planın uygulanabilirliğini sorguladı.

“Kendisi bir ithalatçı iken nasıl çok miktarda benzin ve dizeli savaş ortamında Amerika’ya ihraç edecek?”

Gürcanlı, böyle bir sevkiyat gerçekleşse bile bunun kısa vadede ABD’de enerji fiyatlarını ne ölçüde etkileyebileceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Trump’ın Rusya hamlesi Putin’in elini güçlendirdi mi?

Gürcanlı, ABD’nin Rusya’dan enerji ürünü almaya yönelmesinin Moskova açısından önemli bir diplomatik kazanım olabileceğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını sürdürdüğü bir dönemde Washington’un farklı bir çizgiye yönelmesinin Batı ittifakında yeni tartışmalara yol açabileceğini belirtti.

Bu gelişmenin Türkiye açısından da sonuçları olabileceğine dikkat çeken Gürcanlı, Türkiye ile Rusya arasında devam eden doğal gaz anlaşması görüşmelerinde Moskova’nın pazarlık gücünün artabileceğini savundu.

“Putin’in eli çok önemli ölçüde güçlendi bu doğal gaz ve petrol meselesinde.” Gürcanlı’ya göre ABD’nin enerji politikasındaki değişim, Türkiye’nin yeni doğal gaz anlaşmasında karşılaşacağı şartları da etkileyebilir.

ABD seçimlerinde enerji fiyatları neden önemli?

Gürcanlı, ABD’de özellikle benzin ve motorin fiyatlarındaki yükselişin seçmenlerin gündelik harcamalarını doğrudan etkilediğini söyledi.

Tarım ve taşımacılık maliyetlerinin artmasının Amerikan seçmenindeki ekonomik kaygıları büyüttüğünü belirten Gürcanlı, Trump’ın Rusya hamlesini de bu seçim baskısıyla birlikte değerlendirdi.

Kamuoyu yoklamalarının Cumhuriyetçiler açısından zor bir tabloya işaret ettiğini aktaran Gürcanlı, buna karşın seçim anketlerinin sosyal medya, yapay zekâ ve dijital kampanyaların etkisi nedeniyle dikkatli okunması gerektiğini söyledi.

Elon Musk, algoritmalar ve seçimler tartışması

Programın diğer önemli gündem maddelerinden biri sosyal medya algoritmalarının seçimler üzerindeki etkisi oldu.

Gürcanlı, klasik seçim kampanyalarının artık büyük ölçüde dijital platformlar üzerinden yürütüldüğünü, siyasi mesajların kime ulaşacağında platform algoritmalarının önemli bir rol oynadığını söyledi.

Brezilya seçimlerini örnek gösteren Gürcanlı, Elon Musk ve X platformunun siyasi tutumunun seçim kampanyaları üzerindeki etkisinin tartışıldığını belirtti.

Gürcanlı’nın bu bölümde dile getirdiği bazı müdahale iddiaları bağımsız olarak doğrulanmış bilgiler değil, programdaki değerlendirmeler kapsamında aktarıldı.

Bot hesaplar seçim güvenliğini nasıl etkiliyor?

Sosyal medyada bot hesapların siyasi propaganda açısından giderek daha fazla kullanıldığını belirten Gürcanlı, bir platformdaki takipçi sayılarının her zaman gerçek seçmen veya gerçek kullanıcı desteğini göstermeyebileceğini söyledi.

Sosyal medya manipülasyonlarının tamamen engellenmesinin son derece zor olduğunu ifade eden Gürcanlı, siyasi içeriklerin farklı kaynaklardan doğrulanması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekâ ile değiştirilmiş görüntü ve mesajların da seçim dönemlerinde propaganda aracı haline gelebileceğine dikkat çekti.

ABD-İran görüşmelerinde üç kritik başlık

ABD ile İran arasında devam eden dolaylı müzakerelerde üç ana konunun öne çıktığı belirtildi.

Gürcanlı bunları İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı’nın durumu ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması olarak sıraladı.

İran yönetiminin dondurulan kaynakların hızlı biçimde serbest bırakılmasını istediğini, Trump yönetiminin ise daha kademeli bir yaklaşım izlediğini söyledi.

İran’a kara harekâtı mümkün mü?

Gürcanlı, İran’ın coğrafi büyüklüğü ve nüfusu nedeniyle Gazze benzeri bir askeri operasyon senaryosunun son derece zor olduğunu belirtti.

İran’da rejim değişikliğini hedefleyen geniş çaplı bir kara harekâtının çok büyük askeri güç gerektireceğini söyleyen Gürcanlı, ABD’nin doğrudan böyle bir operasyona girmek istemediğini değerlendirdi.

Türkiye Husi krizinde nasıl bir pozisyonda?

Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Husi gerilimi karşısındaki pozisyonu da programda tartışıldı.

Gürcanlı, Ankara’nın Suudi Arabistan’la geliştirdiği ilişkiler nedeniyle krizden tamamen uzak kalmasının zorlaşabileceğini savundu.

Olası bir güvenlik iş birliğinde İsrail’in istihbarat desteğinin devreye girmesinin Türkiye açısından iç ve dış politikada ayrı bir tartışma yaratabileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan’ın petrol pazarlığındaki gücü arttı

Rusya, İran ve diğer üretici ülkelerden enerji tedarikinin zorlaşmasıyla Suudi Arabistan’ın küresel petrol piyasasındaki ağırlığının arttığı belirtildi.

Programda ekranda görülen Brent petrol fiyatının fiziki piyasadaki gerçek maliyeti her zaman yansıtmadığı, arz sıkışıklığı nedeniyle alıcıların daha yüksek fiyatlarla karşılaşabildiği ifade edildi.

İsrail seçimlerinde aşırı sağ belirleyici olabilir

İsrail’de yaklaşan seçimlerin bölgedeki jeopolitik görünümü etkileyebileceğini belirten Gürcanlı, 120 sandalyeli parlamentoda küçük partilerin koalisyonların kurulmasında kritik rol oynadığını söyledi.

Netanyahu’nun oluşturacağı blok ile muhalefetin kurmaya çalıştığı ittifak arasındaki yarışta aşırı sağ partilerin elde edeceği milletvekili sayısının hükümetin yönünü belirleyebileceğini ifade etti.

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan başlıklarında aşırı sağ partilerin daha sert politikaları savunduğunu belirten Gürcanlı, seçim sonucunun Orta Doğu’daki askeri ve diplomatik dengeler açısından önemli olacağını söyledi.

ABD’de İsrail politikası Cumhuriyetçileri bölüyor

Gürcanlı, ABD Cumhuriyetçi Parti içinde İsrail’e yaklaşım konusunda farklı görüşlerin öne çıktığını söyledi.

Marco Rubio’nun geleneksel güçlü İsrail desteğini savunan kanatta yer aldığını, JD Vance’in ise ABD’nin İsrail politikasına daha mesafeli yaklaşması gerektiğini düşünen Cumhuriyetçi seçmenlere hitap ettiğini belirtti.

Trump’ın bu görüş ayrılığı nedeniyle İsrail konusunda net bir taraf seçmemeye çalıştığını değerlendirdi.