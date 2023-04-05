Akşener'den sosyal medya düzenlemesine tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına kurşun isabet etmesine değinen Akşener, şunları söyledi:

"Recep Bey çıkmış bir de bana kırılmış. Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de benden özür bekleyeksin. Hadi oradan hadi! Biz buralara çiçek bahçelerinden gelmedik.

Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bu kurşun mu bize dur diyecek.

Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca şey olduktan sonra bu kurşun mu bizi durduracak? Söyleyin Özgecanlar , Emineler sindi mi? Şimdi bizi bu kurşun mu durduracak. Söyleyin Gonca Kurişler vazgeçti mi? Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Bunca hainliğin üzerinden geldikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak.

O zaman bugün burada sizlerden bir söz istiyorum, bu sözü törenize atanıza uyarak verin, bu sözü aklınızı ve kalbinizi duyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü? Çöken karanlığı çökertmek için 40'tan 40 bin olacaksınız söz mü? Bu millet 15 Mayıs sabahı kendine düşen gömleği yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabah hep birlikte hürriyet diye bağıracak."

Sosyal medya düzenlemesine tepki

Akşener, seçimlere 39 gün kala Bilgi Teknoloji Kurulunun (BTK) yeni bir sosyal medya düzenlemesini yürürlüğe aldığını belirterek, “Bu düzenlemeye göre artık sosyal medya platformları, kişisel bilgileri adli makamlara iletmekle yükümlü olacak. Peki nasıl iletecek? Herhangi bir yargı kararı olmadan iletecek. Bir soruşturma bahanesi bulmak yeterli olacak. Yani bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi 'Şu kişi hakkında soruşturma var. Bana bilgilerini verin' dediğinde o bilgiler derhâl iletilecek. Bu şekilde yargı önünde suçu ispatlanmamış kişilerin tüm şahsi bilgileri talep edilebilecek. Düzenlemenin ilgili kısmı aynen şöyle diyor: 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve bu kapsamda içerik oluşturan ve yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler.' Yani mesela gerçek enflasyon verilerini inceleyen ENAG, 'yanıltıcı bilgi yaymaktan' susturulacak. Üstelik sadece ENAG değil, ENAG verilerini paylaşan hesaplar da susturulacak.” ifadelerini kullandı.