  4. Altında 6 Bin Dolar Tahminleri Çoğalıyor! BIST100 14 Bin Sınırında | Ekonomi Masası | 11 ŞUBAT

Altında 6 Bin Dolar Tahminleri Çoğalıyor! BIST100 14 Bin Sınırında | Ekonomi Masası | 11 ŞUBAT

Dr. Barış Esen, Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konuklar:

Canan Sakarya – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Çağlar Toros – İnfo Yatırım Stratejisti
Hüseyin Gökçe – Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü
Prof. Dr. Emre Alkin – Topkapı Üniversitesi Rektörü / Ekonomi Gazetesi Yazarı

Kabine Değişikliği Borsayı Nasıl Etkileyecek? | Dr. Nuri Sevgen | 11 Şubat
İklim Politikalarına Yatırım Çağrısı | Ecofolio CEO’su Dr. Melek Demiray & G&D’den Gamze Gediz İliş
Borsa İstanbul'da Kritik Seviyeler: Rekor Yakın mı? | Dr. Nuri Sevgen | 10 Şubat
BIST100’de 14 Bin Puan Mücadelesi! Borsa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası
ABD-İran Görüşmesinin Piyasaya Yansıması Ne Olur? | Ekonomi Masası | 06 ŞUBAT
Altında Servet Kazanan Büyük Yatırımcıdan Şaşırtan Gümüş Pozisyonu! | Paranın İzinde | 05 Şubat
Altın/Gümüşte Sert Hareket! Borsa İstanbul'da Bizi Neler Bekliyor? | Dr. Nuri Sevgen | 05 Şubat
Altın ve Gümüş Yükselişe Geçti! BIST100 14 Bin Sınırında! | Ekonomi Masası | 05 Şubat
