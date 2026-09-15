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  4. Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru | 15 Eylül

Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru | 15 Eylül

Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru, hafta içi her sabah 08.45–09.15 arasında piyasaların açılışına yönelik en kritik verileri, beklentileri ve uzman yorumlarını ekrana taşıyor.

Haber Merkezi
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Berfin Çipa'nın sunumuyla gerçekleşen programda, Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen; Anadolu Yatırım Araştırma Yönetmeni Dr. Gözde Sarak, Araştırma Yönetmen Yardımcısı Ecrin Şark, Yönetmen Yardımcısı Enes Dikidaş ve Araştırma Yönetmen Yardımcısı Mehmet Ali Katmer ile birlikte güne başlarken yatırımcıların merak ettiği başlıkları değerlendiriyoruz.

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