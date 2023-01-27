Azerbaycan'ın Tahran büyükelçiliğine saldırı anı güvenlik kamerasında
Bir kişinin hayatını kaybettiği Azerbaycan'ın Tahran büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
Azerbaycan'ın Tahran büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
Büyükelçiliğin içerisindeki kameranın çektiği görüntülerde, silahlı saldırganın içeride bulunan 3 güvenlik görevlisine ateş açtığı görülüyor.
Güvenlik görevlilerinden birinin açılan ateş sonrasında yere yığıldığı, diğer görevlinin ise saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüntülerde yer alıyor.
Olay
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bu sabah silahlı saldırı düzenlenmişti.
Kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırgan, Büyükelçiliğin güvenlik amirini öldürmüş, 2 güvenlik görevlisini ise yaralamıştı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.