Bakan Akar: Deprem bölgesindeki askeri tesisler sivil vatandaşlara açıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, şunları söyledi:

"Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Yoğun bir çalışma var. İlk yaptığımız şey sabah erken saatlerde kriz yönetim merkezimizi açmak suretiyle çalışmaya başladık. Hava yolu yardım köprüsü kurduk. Büyük uçaklarımızı seferber etmek suretiyle, açık olan hava meydanlarımıza personel naklini başlattık.

Batıdan aldığımız personeli İncirlik ve Antep Havalimanı'na Malatya'ya taşımaya başladık. 75 hava aracı var elimizde. Batıya gitmek isteyen vatandaşlarımıza uçakları kullandırmaktayız. Helikopterler yoğun şekilde çalışmaktadır. 19 helikopter görev yapmakta.

Gelecek helikopterlerle sayının 45'e ulaşacağını düşünüyoruz.

Hatay Havalimanında hasar dışında diğer havalimanlarında hasar yok. Mehmetçik felaketle mücadelede milletinin yanında. 7 bin 500 Mehmetçik çalışmaları sürdürmekte. Yarından itibaren bin 500 Mehmetçik katılacak. Kıbrıs'ta bulunan 4 tabur bölgeye gelecek.

Hatay'da bin 600 Mehmetçik görevini sürdürmekte. Seyyar mutfaklarımızı 25 il ve ilçelere dağıtmış bulunuyoruz. Jeneratörleri bölgeye sevk ettik. Ekmek dağıtımına başladık. Her gün 15 bin vatandaşımıza sıcak çorba verme gayreti içerisindeyiz.



Bölgede bulunan birlik, karargahlar sivil vatandaşlara açılmış durumda. Dost ve müttefik ülkelerden yardımlar geldi. Sevkini sürdürüyoruz. Akaryakıtın kamu ve sivil vatandaşa dağıtımını başlattık. Diğer çıkarma gemilerimiz görevlendirildi. İskenderun limanındaki yangının söndürülmesi için çalışmalar gerçekleştirildi" dedi.