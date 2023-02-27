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Bakan Soylu'dan slogan tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Spor alanlarını siyaset meydanlarına çevirmek isteyenler, devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya bir kulaklarını versinler" dedi.

Haber Merkezi
İHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Bakan Soylu, spor alanlarında yapılan provokasyonlara tepki gösterdi:
“Siyaset yapmak isteyen varsa önümüzde seçim var. Herkes meydana çıksın siyaseti yapsın. Spor alanlarını siyaset meydanlarına çevirmek isteyenler de devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya bir kulaklarını versinler. Burada insanlar yeni bir hayat oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Millet seçimde kararını verecektir zaten."

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