  4. Baş Döndüren Gündem: Çin’in Tatili Bitti, Trump Tarifeleri ve ABD-İran Gerilimi! | Ekonomi Masası

Baş Döndüren Gündem: Çin’in Tatili Bitti, Trump Tarifeleri ve ABD-İran Gerilimi! | Ekonomi Masası

Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Konuklar;

Canan Sakarya – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Mehmet Ali Yıldırımtürk – Altın ve Para Piyasaları Uzmanı
Mehmet Kaya – Ekonomi Gazetesi Ankara Muhabiri
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu – Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi / Ekonomi Gazetesi Yazarı

