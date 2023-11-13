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Binlercesi sahile ilerlemeye devam ediyor: Denizanalarının istilası havadan görüntülendi

İzmir'in Foça ilçesinde yağmur ve rüzgarın da etkisiyle sahile doğru ilerleyen binlerce denizanası havadan görüntülendi.

Haber Merkezi
İHA
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Ağustos ayından bu yana Foça sahillerinde görülen denizanalarının sayısı ger geçen gün artmaya devam ediyor. Son iki gündür yağmur ve rüzgarın etkisi ile Foça kıyılarına akın eden denizanaları havadan görüntülendi. İrili ufaklı denizanalarının plajlardaki kumların üstünde ve teknelerin etrafında toplandığı gözlemlendi. Balık ağlarına dolanan denizanaları balıkçıları zor durumda bırakırken, yaz sezonunda turizmi de olumsuz etkiledi.

Foça'da 40 yıldır balıkçılık yapan Ali Kemiksiz isimli vatandaş, "Bu yıl denizanaları yoğunluğundan dolayı balık ağlarımız zarar görmeye başladı. Ağlarda biriken denizanaları ağları patlatıyor ya da çekerken ağlar parçalanıyor. Bir fok balığı, kaplumbağa, yunus gibi zarar vermiyor, ağlara dolandığında temizlemek güçleşiyor ve ağlardan çıkartırken hasar oluşuyor." dedi.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Mehmet Kamil Halıcı da, "Denizanası bolluğunu 40 yıldan beri ilk defa görüyorum. Bundan önce de oluyordu ama çok az miktardaydı. Zamanla da kayboluyordu. Bu defa epey uzun sürdü. Şu anda sahilden açığa kadar hemen hemen 2 kilometreye kadar dolu” dedi
2023 yılında maalesef denizanalarının Foça'yı mesken tuttuğunu ifade eden 50 yıllık turizmci otel sahibi Sebahattin Karaca ise, "Öyle bir sardılar ki geçtiğimiz yaz ayından bu yana Foçalı turizmciler olarak bize epey zarar ettirdi. Halen de istila devam ediyor. Kış geldi gidecekler diye umuyorduk ama maalesef gitmediler." dedi.

2024 yılı için de endişeli olduklarını belirten Karaca, "Okyanus kıyılarında köpekbalıklarının insanlara zarar vermemesi için demirağlar örüyorlar, buraya da demir ağ değil ama insanların denize girecekleri mesafe kadar kıyı şeridine ağlar örülebilir. Böylelikle denizanaları sahile gelemezler. Bu şekilde belki 2024 yılını kurtarabiliriz. Denizanası istilası nedeniyle sadece turizm değil kent ekonomisi de zarar gördü." diye konuştu.

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