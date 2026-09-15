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  4. Bir zirve, iki vizyon; BRICS hangi yöne evrilecek? | Paranın İzinde | Zeynep Gürcanlı | 15 Eylül

Bir zirve, iki vizyon; BRICS hangi yöne evrilecek? | Paranın İzinde | Zeynep Gürcanlı | 15 Eylül

Paranın İzinde, ekonominin nabzını tutan, piyasaları ve küresel gelişmeleri sade ve anlaşılır bir dille analiz eden bir ekonomi programıdır. Süheyla Yılmaz’ın sunumuyla yayınlanan programda;

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