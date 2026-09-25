BIST100 Sert Düştü! Piyasalar Haftayı Nasıl Kapatacak? | Ekonomi Masası | 25 Eylül
Berfin Çipa’nın moderatörlüğünde Ekonomi Masası, Türkiye ekonomisini ve küresel piyasaları gazetecilerin saha notları ve uzmanların yorumlarıyla takip ediyor.
Haber Merkezi
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