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  4. BIST100 Sert Düştü! Piyasalar Haftayı Nasıl Kapatacak? | Ekonomi Masası | 25 Eylül

BIST100 Sert Düştü! Piyasalar Haftayı Nasıl Kapatacak? | Ekonomi Masası | 25 Eylül

Berfin Çipa’nın moderatörlüğünde Ekonomi Masası, Türkiye ekonomisini ve küresel piyasaları gazetecilerin saha notları ve uzmanların yorumlarıyla takip ediyor.

Haber Merkezi
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Faiz kararları, enflasyon, borsa ve dövizdeki gelişmeleri konuşurken iş dünyasının, yatırımcının ve vatandaşın sorularına yanıt arıyoruz. Ankara’dan haberler ve sahadan gözlemlerle, açıklanan rakamların ve alınan kararların günlük hayattaki karşılığına bakıyoruz.

Piyasalardaki hareketlerden üretime, istihdamdan hayat pahalılığına kadar ekonomiyi farklı yönleriyle tartışıyoruz.

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