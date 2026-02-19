  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. BIST'de Bilanço Dönemi Devam Ederken Hangi Sektörler Öne Çıkıyor? Ekonomi Masası | 19 Şubat

BIST'de Bilanço Dönemi Devam Ederken Hangi Sektörler Öne Çıkıyor? Ekonomi Masası | 19 Şubat

Vahap Munyar, Dr. Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Konuklar;

Canan Sakarya – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Volkan Dükkanıcık – Pusula Yatırım Strateji Direktörü
Maruf Buzcugil – Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi
Prof. Dr. Kamil Yılmaz – Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi / Bilim Akademisi Üyesi

Diğer Videolar
ABD - İran Gerilimi Yükseliyor! Borsa İstanbul Nasıl Etkilenir? | Dr. Nuri Sevgen | 19 Şubat
ABD - İran Gerilimi Yükseliyor! Borsa İstanbul Nasıl Etkilenir? | Dr. Nuri Sevgen | 19 Şubat
Bilançolar Geliyor: Borsayı Neler Bekliyor? | Dr. Nuri Sevgen | 18 Şubat
Bilançolar Geliyor: Borsayı Neler Bekliyor? | Dr. Nuri Sevgen | 18 Şubat
ABD-İran Görüşmelerinde İkinci Tur! Piyasaya Yansıması Nasıl Olacak?| Ekonomi Masası
ABD-İran Görüşmelerinde İkinci Tur! Piyasaya Yansıması Nasıl Olacak?| Ekonomi Masası
Enflasyon Raporu’ndan Ne Anlayalım? | Banu Kıvcı Tokalı | 12 Şubat
Enflasyon Raporu’ndan Ne Anlayalım? | Banu Kıvcı Tokalı | 12 Şubat
Enflasyon Raporu Beklentileri ve Borsaya Etkisi! | Dr. Nuri Sevgen | 12 Şubat
Enflasyon Raporu Beklentileri ve Borsaya Etkisi! | Dr. Nuri Sevgen | 12 Şubat
Yılın İlk Enflasyon Raporu Sunumu! Tahminlerde Güncelleme Olur Mu? | Ekonomi Masası | 12 ŞUBAT
Yılın İlk Enflasyon Raporu Sunumu! Tahminlerde Güncelleme Olur Mu? | Ekonomi Masası | 12 ŞUBAT
Kabine Değişikliği Borsayı Nasıl Etkileyecek? | Dr. Nuri Sevgen | 11 Şubat
Kabine Değişikliği Borsayı Nasıl Etkileyecek? | Dr. Nuri Sevgen | 11 Şubat
Altında 6 Bin Dolar Tahminleri Çoğalıyor! BIST100 14 Bin Sınırında | Ekonomi Masası | 11 ŞUBAT
Altında 6 Bin Dolar Tahminleri Çoğalıyor! BIST100 14 Bin Sınırında | Ekonomi Masası | 11 ŞUBAT