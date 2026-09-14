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  4. Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 14 Eylül

Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 14 Eylül

Gazeteci Berfin Çipa ve Gazeteci Talip Aktaş, ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Haber Merkezi
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Konuklar;

  • Maruf Buzcugil – Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi
  • Neslihan Köroğlu – Matriks Haber Araştırma Müdürü
  • Dr. Burcu Ünüvar – TSKB Başekonomisti ve Direktörü
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