Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 14 Eylül
Gazeteci Berfin Çipa ve Gazeteci Talip Aktaş, ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Haber Merkezi
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Konuklar;
- Maruf Buzcugil – Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi
- Neslihan Köroğlu – Matriks Haber Araştırma Müdürü
- Dr. Burcu Ünüvar – TSKB Başekonomisti ve Direktörü