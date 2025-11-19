Çin-Japonya İlişkileri Kızışıyor! | Trump'tan Meksika'ya “Operasyon” Sinyali | ALL STREET JOURNAL
All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.
All Street Journal'da bugünkü başlıklar:
🔻Piyasalarda düşüş trendi!
🤝MBS Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek
🚨Trump'tan Meksika'ya operasyon sinyali
🎫ABD'den Dünya Kupası sahiplerine özel hızlı vize
🪖 BM, Gazze'ye uluslararası güç gönderilmesini onayladı
✋ABD Temsilciler Meclisi Epstein oylamasına hazırlanıyor
🇫🇷🇩🇪Fransa ve Almanya'dan "Dijital Egemenlik Zirvesi"
💣Kiev: Bir günde yaklaşık 1000 Rus askeri "ortadan kaldırıldı!"
👀Çin-Japonya gerilimi: Bilet iptalleri, güvenlik uyarıları...
‼️Tayvan, Çin tehdidine karşı hanelere güvenlik broşürü dağıtıyor
🤔Hindistan Şeyh Hasina'yı Bangladeş'e verecek mi?
❌Simens CEO'su Almanya'da başka bir şirket kurmayacak
🤖Ant Group'tan 30 saniye'de uygulama oluşturabilen yapay zeka asistanı