  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Çin-Japonya İlişkileri Kızışıyor! | Trump'tan Meksika'ya “Operasyon” Sinyali | ALL STREET JOURNAL

Çin-Japonya İlişkileri Kızışıyor! | Trump'tan Meksika'ya “Operasyon” Sinyali | ALL STREET JOURNAL

All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

All Street Journal'da bugünkü başlıklar:

🔻Piyasalarda düşüş trendi!
🤝MBS Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek
🚨Trump'tan Meksika'ya operasyon sinyali
🎫ABD'den Dünya Kupası sahiplerine özel hızlı vize
🪖 BM, Gazze'ye uluslararası güç gönderilmesini onayladı
✋ABD Temsilciler Meclisi Epstein oylamasına hazırlanıyor
🇫🇷🇩🇪Fransa ve Almanya'dan "Dijital Egemenlik Zirvesi"
💣Kiev: Bir günde yaklaşık 1000 Rus askeri "ortadan kaldırıldı!"
👀Çin-Japonya gerilimi: Bilet iptalleri, güvenlik uyarıları...
‼️Tayvan, Çin tehdidine karşı hanelere güvenlik broşürü dağıtıyor
🤔Hindistan Şeyh Hasina'yı Bangladeş'e verecek mi?
❌Simens CEO'su Almanya'da başka bir şirket kurmayacak
🤖Ant Group'tan 30 saniye'de uygulama oluşturabilen yapay zeka asistanı

Diğer Videolar
BIST100 Neden Küreselden Pozitif Ayrıştı? | Ekonomi Masası | 19 Kasım
BIST100 Neden Küreselden Pozitif Ayrıştı? | Ekonomi Masası | 19 Kasım
Reel Sektörün Yurt Dışı Kredileri Tarihi Rekorda! | Paranın İzinde | Güldem Atabay | 18 Kasım
Reel Sektörün Yurt Dışı Kredileri Tarihi Rekorda! | Paranın İzinde | Güldem Atabay | 18 Kasım
Borsa Haftaya Pozitif Başladı! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 18 Kasım
Borsa Haftaya Pozitif Başladı! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 18 Kasım
Fon Yatırımcılarını Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Murat iman
Fon Yatırımcılarını Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Murat iman
Trump’tan Yeni “Maduro” Sinyali | Çin-Japon Gerilimi Tam Gaz! | ALL STREET JOURNAL | 17 Kasım
Trump’tan Yeni “Maduro” Sinyali | Çin-Japon Gerilimi Tam Gaz! | ALL STREET JOURNAL | 17 Kasım
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 17 Kasım
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 17 Kasım
Trump Hafta Sonu Venezuela'ya Saldıracak mı? | ALL STREET JOURNAL | 14 Kasım
Trump Hafta Sonu Venezuela'ya Saldıracak mı? | ALL STREET JOURNAL | 14 Kasım
Ekonomi ve Piyasalar: Borsa, Dolar, Altın ve Küresel Riskler | Paranın İzinde | Derya Hekim
Ekonomi ve Piyasalar: Borsa, Dolar, Altın ve Küresel Riskler | Paranın İzinde | Derya Hekim