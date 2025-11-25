Çin Lideri Jinping’den Trump’a Sürpriz Telefon; “Japonya’ya Söyle…” | ALL STREET JOURNAL | 25 Kasım
All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.
All Street Journal’da bugünkü başlıklar:
🇯🇵 Çin-Japonya gerilimine Trump da dahil oldu
📍 X’te konum ifşası, sınır ötesi Trump’çıları açığa çıkardı
🛫 ABD havaalanlarında “pijama–terlik” yasağı mı geliyor?
🔫 Silah sanayi yatırımcılarında “Ukrayna barış planı” paniği
🇫🇷 Macron gönüllü askerliği geri getirmeye hazırlanıyor
🍸 Suudi Arabistan ilk alkollü mekanlarını açıyor
🕊️ Gazze ateşkesi yavaş ilerliyor
⚖️ Binance’a “Hamas” davası
🚗 Volkswagen, Avrupa’da Tesla’yı geride bırakıyor