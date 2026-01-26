  1. Ekonomim
  Çin'de Dev Tasfiye | Trump-Londra NATO Gerilimi | Kanada'ya %100 Tarife Tehdidi | ALL STREET JOURNAL

Çin’de Dev Tasfiye | Trump-Londra NATO Gerilimi | Kanada’ya %100 Tarife Tehdidi | ALL STREET JOURNAL

All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.

All Street Journal’da bugünkü başlıklar:

🇺🇸 Trump’tan Kanada’ya Çin tehdidi: “%100 tarife uygularım”
🔥 ABD, İran’a saldıracak mı?
⚖️ Alex Pretti’nin ölümü; cinayet mi, meşru müdafaa mı?
🇬🇧 Trump’ın Afganistan sözleri Londra’yı karıştırdı
🔫 Maduro baskınında kullanılan silah: Discombobulator
🤝 AB-Hindistan yakınlaşması: “Mother of Deals”
🛢️ Abu Dabi görüşmeleri: 1 Şubat’ta devam
🇦🇱 Arnavutluk’ta yolsuzluk şiddeti: Muhalefet seçim istiyor
🕵️ İngiliz FBI’ı kuruluyor
🇨🇳 Çin’de darbe söylentisi ve yüksek tasfiyeler
🇸🇾 Suriye’de fiili ateşkes; Avrupa’da şiddetli eylemler

Altın ve Gümüş TARİHİ ZİRVEDE! Bakın Uzmanlar Ne Diyor... | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz
Borsada Rekor Kırmaya Devam Edecek mi? | Dr. Nuri Sevgen | 26 Ocak
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Gümüş’te Kritik Eşik! | TCMB’den Faiz Adımı | Şans Sohbetleri
Altın, Gümüş ve Borsada Rekor Üstüne Rekor! | Paranın İzinde | Erhan Aslanoğlu
Borsa İstanbul Haftayı Rekorla Kapatır mı? | Dr. Nuri Sevgen
Borsa İstanbul Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası | 23 ocak
Merkez Bankası Faiz Kararı ve Piyasalar! | Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz