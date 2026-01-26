Çin’de Dev Tasfiye | Trump-Londra NATO Gerilimi | Kanada’ya %100 Tarife Tehdidi | ALL STREET JOURNAL
All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.
All Street Journal’da bugünkü başlıklar:
🇺🇸 Trump’tan Kanada’ya Çin tehdidi: “%100 tarife uygularım”
🔥 ABD, İran’a saldıracak mı?
⚖️ Alex Pretti’nin ölümü; cinayet mi, meşru müdafaa mı?
🇬🇧 Trump’ın Afganistan sözleri Londra’yı karıştırdı
🔫 Maduro baskınında kullanılan silah: Discombobulator
🤝 AB-Hindistan yakınlaşması: “Mother of Deals”
🛢️ Abu Dabi görüşmeleri: 1 Şubat’ta devam
🇦🇱 Arnavutluk’ta yolsuzluk şiddeti: Muhalefet seçim istiyor
🕵️ İngiliz FBI’ı kuruluyor
🇨🇳 Çin’de darbe söylentisi ve yüksek tasfiyeler
🇸🇾 Suriye’de fiili ateşkes; Avrupa’da şiddetli eylemler