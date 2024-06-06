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  4. Çorum'da fenalaşan öğrencinin velisi okul müdürüne ve bir çalışana zincirle saldırdı

Çorum'da fenalaşan öğrencinin velisi okul müdürüne ve bir çalışana zincirle saldırdı

Çorum’da okul müdürü ve okul görevlisi, fenalaşan bir öğrencinin velisi ve beraberindeki bir kişi tarafından zincirlerle darbedildi.

Haber Merkezi
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Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan öğrencisi Suad Daed S'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. ve F.M. tarafından zincirlerle darp edildi.

Kavga seslerini duyan diğer öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aldıkları darbelerle yaralanan müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

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