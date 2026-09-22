Dünya Yeni Bir Savaş Düzenine Giriyor! | Zeynep Gürcanlı | Paranın İzinde | 22 Eylül
Paranın İzinde, ekonominin nabzını tutan, piyasaları ve küresel gelişmeleri sade ve anlaşılır bir dille analiz eden bir ekonomi programıdır. Süheyla Yılmaz’ın sunumuyla yayınlanan programda;
Haber Merkezi
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Bölümler;
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