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  4. Dünya Yeni Bir Savaş Düzenine Giriyor! | Zeynep Gürcanlı | Paranın İzinde | 22 Eylül

Dünya Yeni Bir Savaş Düzenine Giriyor! | Zeynep Gürcanlı | Paranın İzinde | 22 Eylül

Paranın İzinde, ekonominin nabzını tutan, piyasaları ve küresel gelişmeleri sade ve anlaşılır bir dille analiz eden bir ekonomi programıdır. Süheyla Yılmaz’ın sunumuyla yayınlanan programda;

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Bölümler;

  • Dünya yeni bir savaş düzenine giriyor
  • WSJ: ABD'den Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık enerji fonu teklifi
  • Pezeşkiyan: ABD baskıları bölgesel işbirliğini güçlendiriyor
  • Birleşmiş Milletler toplantısından ne beklemeli, ne beklememeli?
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