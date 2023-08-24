E5’te minibüs cayır cayır yandı
E5 karayolu Mecidiyeköy metrobüs durağı yakınlarında bir minibüs yandı. Alev topuna dönen minibüs nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
E5 Karayolu Mecidiyeköy Metrobüs Durağı yakınlarında bir minibüste saat 18.40 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle minibüs adeta alev topuna dönerken bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olaya ilişkin konuşan minibüs şoförü Fatih Özer “Hemen sola çektim. Yangın tüpünü aldım söndürmeye çalıştım ama alev yükselince mecburen aşağı inmek zorunda kaldım. Boştu minibüs personel indirmiştim. Birdenbire alev aldı.” dedi.
Öte yandan yangında yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.