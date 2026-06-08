Enflasyon Çıkmazında Faiz Kararını Beklerken! | Binhan Elif Yılmaz | Paranın İzinde | 08 Haziran
Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programının bugünkü konuğu Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz
Paranın İzinde, ekonominin nabzını tutan, piyasaları ve küresel gelişmeleri sade ve anlaşılır bir dille analiz eden bir ekonomi programıdır. Süheyla Yılmaz’ın sunumuyla yayınlanan programda; Finansal okuryazarlığını artırmak, yatırım kararlarını daha sağlıklı almak ve ekonomide olup biteni doğru okumak isteyenler için Paranın İzinde, her gün gündemi yakalayan güçlü içerikler sunar.