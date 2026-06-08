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  4. Enflasyon Çıkmazında Faiz Kararını Beklerken! | Binhan Elif Yılmaz | Paranın İzinde | 08 Haziran

Enflasyon Çıkmazında Faiz Kararını Beklerken! | Binhan Elif Yılmaz | Paranın İzinde | 08 Haziran

Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programının bugünkü konuğu Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz

Haber Merkezi
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Paranın İzinde, ekonominin nabzını tutan, piyasaları ve küresel gelişmeleri sade ve anlaşılır bir dille analiz eden bir ekonomi programıdır. Süheyla Yılmaz’ın sunumuyla yayınlanan programda; Finansal okuryazarlığını artırmak, yatırım kararlarını daha sağlıklı almak ve ekonomide olup biteni doğru okumak isteyenler için Paranın İzinde, her gün gündemi yakalayan güçlü içerikler sunar.

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