Enflasyon Raporu’ndan Ne Anlayalım? | Banu Kıvcı Tokalı | 12 Şubat

Merkez Bankası Başkanı Karahan, yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 13–19'dan yüzde 15-21 seviyesine çıkarıldığını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda 2026 için ara hedefin yüzde 16 olarak korunduğunu, yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 13–19'dan yüzde 15-21 seviyesine çıkarıldığını açıkladı.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programında raporu değerlendirdi.

