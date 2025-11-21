EPSTEIN LİSTESİ AÇILIYOR! | ABD’den Ukrayna'ya "Teslim Ol" Teklifi | ALL STREET JOURNAL | 20 KASIM
All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.
All Street Journal’da bugünkü başlıklar:
💻 Nvidia, yapay zeka “balonu” korkularını yatıştırdı
📝 Trump; Epstein yasasını imzaladı
🇸🇦 Suudi Veliaht Prensi ABD Kongresi'nde ağırlandı
🌍 COP31’in ev sahibi Türkiye; müzakere lideri Avustralya
📘 Cambridge Sözlüğü'nün 2025 yılı kelimesi: Parasosyal
🛟 Rus casus gemisi, İngiliz pilotlara lazer tuttu
🕊️ “Barış planı”: Orduyu küçült, Rus kontrolünü tanı
🇵🇱 Polonya, sabotajın ardından son Rus konsolosluğunu kapatıyor
🎵 Büyük müzik şirketleri, AI girişimi Klay ile anlaştı