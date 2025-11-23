'Faiz Arsızı Ekonomi', 'Karsız Şirketler': 2026 Türkiye ve Dünya Görünümü | Konjonktürel Sohbetler
Konjonktürel Sohbetler’in bu bölümünde; faiz arsızı ekonomi, kârsız şirketlerin yükselişi, küresel belirsizlikler, seçim ekonomisi, jeopolitik riskler ve piyasalardaki büyük dönüşüm masaya yatırılıyor.
Moderatör Hakan Güldağ, Ekonomist Ali Ağaoğlu, Finans Uzmanı Hilmi Güvenal ve Gazeteci Mete Belovacıklı ile birlikte; 2026’ya doğru giderken Türkiye ekonomisini, enflasyon beklentilerini, faiz politikasını, şirket bilançolarını, Borsa İstanbul’daki görünümü ve küresel trendleri detaylı şekilde değerlendiriyor.
Bu bölümde neler var?
“Faiz arsızı ekonomi” ne anlama geliyor?
Şirketler neden kârsızlaştı, 2026’da bilançoları ne bekliyor?
2026’da Türkiye ekonomisi için kritik riskler ve fırsatlar
ABD ve Avrupa’da faiz patikası nereye gidiyor?
Borsa İstanbul’da sektör bazlı görünüm
Döviz kuru, enflasyon, altın ve küresel emtialarda beklentiler
Jeopolitik sıkışmanın piyasalara etkisi