  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Fon Krizi Reel Sektöre Sıçrar mı? Borsada Güven ve Likidite Sınavı | Açılışa Doğru | 23 Eyl

Fon Krizi Reel Sektöre Sıçrar mı? Borsada Güven ve Likidite Sınavı | Açılışa Doğru | 23 Eyl

Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru, hafta içi her sabah 08.45–09.15 arasında piyasaların açılışına yönelik en kritik verileri, beklentileri ve uzman yorumlarını ekrana taşıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Abone ol

Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru, hafta içi her sabah 08.45–09.15 arasında piyasaların açılışına yönelik en kritik verileri, beklentileri ve uzman yorumlarını ekrana taşıyor. Berfin Çipa'nın sunumuyla gerçekleşen programda, Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen; Anadolu Yatırım Araştırma Yönetmeni Dr. Gözde Sarak, Araştırma Yönetmen Yardımcısı Ecrin Şark, Yönetmen Yardımcısı Enes Dikidaş ve Araştırma Yönetmen Yardımcısı Mehmet Ali Katmer ile birlikte güne başlarken yatırımcıların merak ettiği başlıkları değerlendiriyoruz.

 

Diğer Videolar
Fon Skandalı, Dijital Hegemonya, Gelir Uçurumu: Ekonomide Güven Krizi | Sinan Alçın
Fon Skandalı, Dijital Hegemonya, Gelir Uçurumu: Ekonomide Güven Krizi | Sinan Alçın
Trump, BM Genel Kurulu’nda Konuştu: İran’ı Anlaşmaya Çağırıyorum! | Ekonomi Masası | 23 Eylül
Trump, BM Genel Kurulu’nda Konuştu: İran’ı Anlaşmaya Çağırıyorum! | Ekonomi Masası | 23 Eylül
SPK, Fonlar ve Gerçek Mağdur Tartışması: Piyasada Güven Sınavı | Konjonktürel Sohbetler
SPK, Fonlar ve Gerçek Mağdur Tartışması: Piyasada Güven Sınavı | Konjonktürel Sohbetler
Dünya Yeni Bir Savaş Düzenine Giriyor! | Zeynep Gürcanlı | Paranın İzinde | 22 Eylül
Dünya Yeni Bir Savaş Düzenine Giriyor! | Zeynep Gürcanlı | Paranın İzinde | 22 Eylül
Fon Krizi Merkez Bankasının Faiz Kararını Nasıl Etkiler? | Ekonomi Masası | 22 Eylül
Fon Krizi Merkez Bankasının Faiz Kararını Nasıl Etkiler? | Ekonomi Masası | 22 Eylül
Fed Faiz Kararı: Piyasalar, Tahvil ve Petrol | Paranın İzinde | Sinan Alçın
Fed Faiz Kararı: Piyasalar, Tahvil ve Petrol | Paranın İzinde | Sinan Alçın
Piyasanın Korkusu Değişti: Tahvil Faizleri Neden Alarm Veriyor? | 16 Eylül
Piyasanın Korkusu Değişti: Tahvil Faizleri Neden Alarm Veriyor? | 16 Eylül
Dikkatler Fed’e Çevrildi! Faiz Kararı Ne Olacak? | Ekonomi Masası | 16 Eylül
Dikkatler Fed’e Çevrildi! Faiz Kararı Ne Olacak? | Ekonomi Masası | 16 Eylül